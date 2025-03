fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona ze świetnym startem

FC Barcelona nietypowo, bo już w czwartek po reprezentacyjnej przerwie wróciła do gry. Katalończycy musieli odrabiać zaległości, mierząc się z Osasuną. Ekipa dowodzona przez Hansiego Flicka stanęła jednocześnie przed szansą, aby objąć samodzielne prowadzenie w tabeli ligi hiszpańskiej.

Barca miała zamiar wygrać w roli gospodarza trzecie z rzędu spotkanie, licząc wszystkie rozgrywki. Jednocześnie plan zakładał przedłużenie passy bez przegranej, która zaczęła się 15 stycznia tego roku. Rywale mieli natomiast chęć, aby sprawić niespodziankę i przerwać serię sześciu meczów bez porażki.

Pierwsze trzy kwadranse rywalizacji potwierdziły, że to podopieczni Flicka byli faworytami do zwycięstwa. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Już w 11. minucie na listę strzelców wpisał się Ferran Torres. Zawodnik wykorzystał dośrodkowanie od Alejandro Balde i wepchnął piłkę do bramki rywali.

FERRAN TORRES! 🦈 Kapitalnie rozegrana akcja przez Barcelonę i wykończenie Hiszpana, który zastąpił dziś Roberta Lewandowskiego w składzie Blaugrany! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/ZDqjEhfNaQ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 27, 2025

Tymczasem w 21. minucie FC Barcelona podwyższyła swoje prowadzenie. Tym razem gola strzelił Dani Olmo. Piłkarz wykorzystał jedenastkę podyktowaną za przewinienie golkipera rywali właśnie na Danim Olmo. Na przerwę zatem w lepszych nastrojach udali się gospodarze.

Tak padł drugi gol dla Barcelony! 👊 Dani Olmo wykorzystał powtórzony rzut karny! 🎯



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/mxn5IJPW3M — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 27, 2025

Lewandowski zaliczył wejście smoka

W drugiej odsłonie z kolei na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski na placu gry zameldował się w 67. minucie, zmieniając Ferrana Torresa. Z kolei w 77. minucie zdobył bramkę, ustalając rezultat spotkania na 3:0. Polak jednocześnie znów odskoczył od Kyliana Mbappe w klasyfikacji najlepszych strzelców, mając już 23 trafienia na koncie.

𝐆𝐎𝐋 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! 🇵🇱🔥 Polak zdobywa bramkę dla Barcelony przeciwko Osasunie! Perfekcyjna kontra zespołu z Katalonii wykończona przez Lewego! 🔝



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/to6T18z0Ie — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 27, 2025

Dzięki czwartkowej wygranej Barca ma na swoim koncie 53 oczka i plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej. Kolejne spotkanie Katalończycy rozegrają już w niedzielę, mierząc się ponownie u siebie z Gironą. Z kolei zespół z Pampeluny czeka starcie z Athletic Bilbao. Warto dodać, że w czwartek całe zawody w bramce Blaugrany zaliczył Wojciech Szczęsny.

FC Barcelona – CA Osasuna 3:0 (2:0)

1:0 Ferran Torres 11′

2:0 Dani Olmo 21′ (k.)

3:0 Robert Lewandowski 77′