Barcelona oficjalnie rejestruje nowych graczy. Flick z odrobiną spokoju

FC Barcelona od potyczki z Mallorcą zaczyna zmagania w nowej kampanii ligi hiszpańskiej. Tymczasem konkretne wieści w sprawie rejestracji dwóch graczy obiegły media.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford i Lamine Yamal

FC Barcelona rejestruje zawodników

FC Barcelona od ponad 15 lat nie przegrała z Mallorką. Liczy jednocześnie na to, że passa zostanie podtrzymana po sobotnim starciu. Tymczasem kibiców równie mocno interesuje kwestia rejestracji nowych zawodników. Pojawiły się w tej sprawie optymistyczne informacje.

La Liga potwierdziła już, że zarejstrowano Joana Garcię. W barwach Blaugrany będzie występował z numerem 13. Niepewność dotyczyła natomiast Marcusa Rashforda. Dziennikarz Adria Albets przekazał jednak na platformie X, że sprawa dotycząca Anglika ma zostać ostatecznie domknięta w sobotni poranek, 16 sierpnia.

„Joan García został zarejestrowany, a Rashford zostanie zarejestrowany dzisiaj rano. To tylko kwestia formalności między ligą a RFEF. Napastnik poleci na Majorkę z resztą drużyny, a Hansi Flick będzie miał go dziś wieczorem do dyspozycji w Son Moix” – napisał dziennikarz.

Inscrito Joan Garcia, Rashford lo estará durante la mañana. Cuestión de papeleo entre la liga y la Rfef. El delantero viajará a Mallorca con el resto del equipo y Flick lo tendrá a su disposición esta noche en Son Moix. @carrusel @QueThiJugues — Adrià Albets (@AdriaAlbets) August 16, 2025

Barcelona rozpoczyna sobotnim meczem walkę o obronę mistrzowskiego tytułu. Katalończycy – w przeciwieństwie do Realu Madryt – nie brali latem udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata, co może mieć kluczowe znaczenie w kontekście trudnego terminarza do końca roku. Czołowe europejskie drużyny będą musiały bowiem łączyć rywalizację na krajowym podwórku z występami w pucharach.

Blaugrana jednocześnie przed wrześniową przerwą reprezentacyjną wszystkie trzy mecze ligowe rozegra w roli gościa. Pierwsze spotkanie u siebie rozegra dopiero przeciwko Valencii. To starcie odbędzie się 14 września o godzinie 18:00.

