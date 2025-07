Fani Barcelony czekają, budowa trwa. Kiedy zostanie otwarte Camp Nou?

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Camp Nou

FC Barcelona nie wróci na Camp Nou co najmniej do stycznia 2026 roku

FC Barcelona ma za sobą kampanię, w której sięgnęła po kilka trofeów. Kibicom nie było jednak dane cieszyć się z tych sukcesów na słynnym Camp Nou, które przechodzi gruntowną przebudowę. Przez długi czas wydawało się, że na starcie sezonu 2025/2026 ekipa Hansiego Flicka wróci już na swoją arenę. Nowe wieści przekazał dziennik „AS”.

Według informacji zamieszczonych w hiszpańskim medium, Katalończycy nie będą mogli rozgrywać meczów na swoim stadionie co najmniej do stycznia przyszłego roku. Opóźnienia w pracach budowlanych sprawiają, że Camp Nou wciąż nie jest gotowe do użytku. Z tego powodu Barcelona została również zmuszona do rezygnacji z organizacji tradycyjnego Pucharu Gampera, który co roku otwierał sezon.

Powyższe doniesienia są o tyle zaskakujące, że wcześniej zarząd klubu wielokrotnie przedstawiał optymistyczną narrację dotyczącą powrotu na Camp Nou. Między innymi prezydent Barcy Joan Laporta zapowiadał, że drużyna co prawda rozpocznie nową kampanię na innym stadionie, ale już jesienią wróci na swoją macierzystą arenę – choć z ograniczoną pojemnością do 60 tysięcy widzów.

Najnowsze informacje sugerują jednak, że realizacja takiego scenariusza jest bardzo mało prawdopodobna. Do zakończenia budowy wciąż daleka droga. Barcelona pierwszy mecz w roli gospodarza w nowym sezonie La Liga rozegra dopiero po pierwszej reprezentacyjnej przerwie – w drugi weekend września. Rywalem Katalończyków będzie Valencia.

