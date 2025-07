150 milionów euro na stole. Real chce ruszyć po gwiazdę Chelsea

fot. PressFocus Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez może trafić do Realu Madryt

Real Madryt tego lata zamierza wzmocnić jakość swojej drużyny. Ma zamiar toczyć jednocześnie co najmniej równorzędną rywalizację z FC Barceloną w krajowych rozgrywkach, a także namieszać w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie Królewscy musieli uznać wyższość Katalończyków nie tylko w La Lidze, ale również w Superpucharze Hiszpanii oraz w Pucharze Króla.

Tymczasem portal Fichajes.net przekazał interesujące informacje na temat planu transferowego madryckiego klubu. Źródło informuje, że działacze stołecznej ekipy planują ruszyć po Enzo Fernandeza z Chelsea. Argentyński pomocnik ma być już gotów, by tego lata zamienić deszczowy Londyn na słoneczny Madryt. Piłkarz miał zostać zachęcony do transferu przez samego Xabiego Alonso, który uważa go za kluczowe wzmocnienie środka pola Realu.

Madrycki klub ma już pracować nad konkretną ofertą dotyczącą pozyskania zawodnika. Real może zaproponować przedstawicielom Premier League nawet 150 milionów euro, licząc na to, że taka kwota przekona działaczy Chelsea do transakcji. Środki mają pochodzić ze sprzedaży kilku piłkarzy. Mówi się m.in. o takich zawodnikach jak Rodrygo Goes czy Fran Garcia, którzy mogą opuścić klub w trakcie trwającego okna transferowego.

Enzo Fernandez od dłuższego czasu znajduje się na radarze Los Blancos. Zawodnik był obserwowany przez skautów Realu już wtedy, gdy reprezentował barwy River Plate. Argentyńczyk miał swój udział w ostatnich sukcesach Chelsea, m.in. w zdobyciu Ligi Konferencji oraz Klubowego Mistrzostwa Świata. Również w reprezentacji Argentyny ma ugruntowaną pozycję. W drużynie Realu miałby być idealnym uzupełnieniem środka pola obok Aureliena Tchouameniego.

