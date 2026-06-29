W Barcelonie liczą każdy milion. Ten ruch przychodzi w kluczowym momencie

FC Barcelona otrzymała 14 mln euro z tytułu umowy VIP. Tym samym klub otrzymał ważny zastrzyk gotówki w kluczowym momencie walki o poprawę swojej sytuacji finansowej.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Cichy ruch, wielki efekt. Barcelona znów zyskuje przewagę w finansowej grze

FC Barcelona otrzymała kolejną transzę środków finansowych w wysokości 14 milionów euro, co może mieć istotne znaczenie dla bilansu klubu na koniec roku obrotowego 2025-26. Jak informuje portal Sport.es, pieniądze pochodzą z częściowej odsprzedaży miejsc VIP na odnowionym stadionie Spotify Camp Nou. Jednocześnie stanowią element większej transakcji zawartej w 2024 roku.

Według hiszpańskiego serwisu, środki zostały przekazane przez New Era Visionary Group. Spółka wcześniej nabyła od giganta La Liga prawa do miejsc VIP o wartości 70 milionów euro. Firma pierwotnie wpłaciła 28 milionów euro, a następnie dokonała kolejnej płatności w wysokości 14 milionów. To oznacza, że do pełnego rozliczenia pozostaje jeszcze 28 milionów euro.

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Jak podaje Sport.es, najnowszy przelew został zrealizowany po tym, jak część praw VIP została odsprzedana inwestorowi z Singapuru. Transakcja została zaakceptowana przez władze klubu. Te traktują ją jako istotny element strategii poprawy płynności finansowej.

Łącznie Barcelona otrzymała już 56 milionów euro z całej umowy. Strony przewidują, że New Era Visionary Group wypłaci pozostałą część środków w kolejnych miesiącach. Trwają rozmowy dotyczące finalizacji płatności, która domknie całą strukturę finansową porozumienia.

Zastrzyk gotówki pojawia się w kluczowym momencie, gdy klub walczy o zakończenie roku z dodatnim wynikiem finansowym. Jednocześnie Barcelona wciąż pracuje nad sprzedażą zawodników. Chociaż nie wszystkie planowane ruchy jak odejścia Marca Casada czy Ansu Fatiego, udało się sfinalizować na czas.