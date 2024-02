IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Raul Gonzalez

Raul rozczarowuje w roli trenera

Jego drużyna zajmuje odległe miejsce w tabeli

Nie ma szans na to, by Raul zastąpił Ancelottiego

Raul rozczarowuje w roli trenera

Raul Gonzalez przybył do Realu Madryt Castilla w 2019 roku. Postawiono przed nim cel awansu do drugiej dywizji. Do tej pory nie udało mu się tego dokonać. Przed rokiem jego podopieczni przegrali play-offową rywalizację z Eldense. W nowym sezonie wiedzie im się jeszcze gorzej.

Real Madryt Castilla plasuje się aktualnie dopiero na 14. miejscu w tabeli, a o awansie może raczej zapomnieć. Tak słabe wyniki sprawiają, że Raul może zdaniem mediów w Hiszpanii zapomnieć o tym, że zastąpi w niedalekiej przyszłości Carlo Ancelottiego.

Pojawiły się spekulacje, że Hiszpan na dobre opuści Madryt i spróbuje w nowym sezonie swoich sił w innym klubie. Pomimo słabych wyników z rezerwami Królewskich o zatrudnieniu Raula miałyby myśleć drużyny w Niemczech czy Anglii.