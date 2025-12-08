Fatalna wiadomość dla Realu Madryt! Gwiazdor wypada na cztery miesiące

Eder Militao kontuzjowany! Real Madryt stracił lidera na wiele miesięcy
Real Madryt wygrał tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań w La Liga. W niedzielę wieczorem podopieczni Xabiego Alonso ponownie zgubili punkty. Tym razem przegrali domowe spotkanie z Celtą Vigo (0:2). Co więcej, mecz kończyli w dziewiątkę, ponieważ czerwoną kartkę otrzymali Fran Garcia i Alvaro Carreras. Na domiar złego przedwcześnie spotkanie skończył Eder Militao.
Militao musiał opuścić boisko w 24. minucie z powodu kontuzji. Od razu wiadomo było, że jest to poważniejszy uraz, ale potrzebne były szczegółowe badania. Te przeprowadzono u niego w poniedziałek, a ich wyniki nie pozostawiły wątpliwości.
Jak poinformował serwis Cope u zawodnika wykryto naderwanie lewego ścięgna podkolanowego z uszkodzeniem ścięgna. Przerwa w grze środkowego obrońcy ma potrwać ok. czterech miesięcy. Warto przypomnieć, że to kolejna tak długa przerwa dla Brazylijczyka. W poprzednim sezonie zerwał więzadła krzyżowe, przez co stracił osiem miesięcy. Co więcej, było to jego drugie zerwanie więzadeł. Wcześniej borykał się z tą samą kontuzją w okresie sierpień 2023 – marzec 2024.
W tym sezonie Militao, gdy tylko był zdrowy, zawsze wychodził w wyjściowej jedenastce Realu Madryt. U Xabiego Alonso zagrał łącznie w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jednego gola. Jego umowa z Los Blancos wygasa w czerwcu 2028 roku.