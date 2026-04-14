Fabregas publicznie odniósł się do przyszłości. Chce go Real Madryt

07:28, 14. kwietnia 2026
Jakub Boroń Źródło:  The Athletic

Według The Athletic Cesc Fabregas jest jednym z kandydatów do objęcia Realu Madryt po sezonie. Sam szkoleniowiec publicznie odniósł się jednak do swojej przyszłości i dał do zrozumienia, że nie planuje szybkiego rozstania z Como.

Cesc Fabregas
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Real ma go na liście kandydatów

W Madrycie coraz mocniej mówi się o możliwej zmianie na ławce trenerskiej. Słabsza seria wyników i realne ryzyko zakończenia sezonu bez najważniejszego trofeum sprawiają, że przyszłość Alvaro Arbeloi stoi pod znakiem zapytania.

W tym kontekście pojawiło się nazwisko Cesca Fabregasa. Były piłkarz Barcelony ma zbierać bardzo dobre opinie za pracę w Como, dlatego znalazł się w gronie trenerów obserwowanych przez Real Madryt. Z przekazanych informacji wynika też, że Hiszpan był ostatnio obecny w Madrycie razem ze swoimi agentami.

Sam zainteresowany nie podsycił jednak spekulacji. Fabregas podkreślił, że jest mocno związany z obecnym projektem i na dziś nie zakłada odejścia z włoskiego klubu.

– Jestem bardzo zaangażowany w ten projekt. Nigdy nic nie wiadomo, ale w tym momencie uważam, że moje odejście z Como jest bardzo mało prawdopodobne – przyznał Fabregas.

Hiszpan dodał też, że dobrze czuje się w klubie i mieście, a duże znaczenie ma dla niego również komfort jego rodziny. To sygnał, że choć jego nazwisko pojawia się w kontekście wielkich klubów, na ten moment bliżej mu do dalszej pracy w Como niż do przeprowadzki do Madrytu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości