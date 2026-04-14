Fabregas publicznie odniósł się do przyszłości. Chce go Real Madryt

Według The Athletic Cesc Fabregas jest jednym z kandydatów do objęcia Realu Madryt po sezonie. Sam szkoleniowiec publicznie odniósł się jednak do swojej przyszłości i dał do zrozumienia, że nie planuje szybkiego rozstania z Como.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Real ma go na liście kandydatów

W Madrycie coraz mocniej mówi się o możliwej zmianie na ławce trenerskiej. Słabsza seria wyników i realne ryzyko zakończenia sezonu bez najważniejszego trofeum sprawiają, że przyszłość Alvaro Arbeloi stoi pod znakiem zapytania.

W tym kontekście pojawiło się nazwisko Cesca Fabregasa. Były piłkarz Barcelony ma zbierać bardzo dobre opinie za pracę w Como, dlatego znalazł się w gronie trenerów obserwowanych przez Real Madryt. Z przekazanych informacji wynika też, że Hiszpan był ostatnio obecny w Madrycie razem ze swoimi agentami.

Sam zainteresowany nie podsycił jednak spekulacji. Fabregas podkreślił, że jest mocno związany z obecnym projektem i na dziś nie zakłada odejścia z włoskiego klubu.

– Jestem bardzo zaangażowany w ten projekt. Nigdy nic nie wiadomo, ale w tym momencie uważam, że moje odejście z Como jest bardzo mało prawdopodobne – przyznał Fabregas.

Hiszpan dodał też, że dobrze czuje się w klubie i mieście, a duże znaczenie ma dla niego również komfort jego rodziny. To sygnał, że choć jego nazwisko pojawia się w kontekście wielkich klubów, na ten moment bliżej mu do dalszej pracy w Como niż do przeprowadzki do Madrytu.