Pochettino bez ogródek. Padły mocne słowa o Barcelonie

15:35, 4. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Pericos Marca / Joseph Pedrerol (X)

Mauricio Pochettino ostatnio kolejny raz zabrał głos ws. swojej przyszłości. W rozmowie z Josephem Pedrerolem zadeklarował kolejny raz, jakiego klubu nigdy nie poprowadzi.

Mauricio Pochettino
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino z jasnym przekazem na temat Barcelony

Mauricio Pochettino jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. 53-latek nie ma jednak problemu z tym, aby jasno zadeklarować, którego zespołu nigdy nie poprowadzi jako trener.

– Wolę pracować na farmie w Argentynie niż trenować Barcelonę – powiedział Pochettino w rozmowie z Josephem Pedrerolem z Pericos Marca.

– Całkowicie identyfikuję się z Espanyolem. Ludzie zawsze powtarzają mi: „Jeśli Barça kiedykolwiek złoży ci ofertę, zobaczymy, co powiesz”. Mogę zapewnić, że nigdy nie poprowadziłbym Barcelony – zaznaczył Argentyńczyk.

– Zawsze staram się to wyjaśnić i nikogo nie urazić… Mówi się, że Barcelona to coś więcej niż klub. Co to oznacza? Że dzieci trzeba wychowywać w określonych ideach? Uważam, że Barcelona się myli. Każda drużyna ma swoją własną kulturę. Barça to wspaniały klub, ale nie podzielam tego, w co chcą, żeby ludzie wierzyli – kontynuował szkoleniowiec.

– Moim zdaniem Espanyol jest znacznie bardziej niezależnym i katalońskim klubem niż Barcelona – podsumował trener.

Pochettino prowadził Espanyol w latach 2009–2012. W tym czasie rozegrał z zespołem 161 spotkań, osiągając średnią 1,22 punktu na mecz. Jego bilans to 53 zwycięstwa, 38 remisów i 70 porażek.

