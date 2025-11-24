Burza po meczu Realu. Były arbiter nie ma wątpliwości

Real Madryt zremisował w niedzielę z Elche, na co wpływ miał gol Viniciusa Juniora. Konkretnym stanowiskiem w tej sprawie podzielił się Pavel Fernandez na platformie X.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Elche - Real Madryt

Gol Viniciusa Juniora powinien zostać anulowany? Jasne stanowisko

Real Madryt zremisował w niedzielnym starciu z Elche (2:2). Decydującego gola strzelił w 87. minucie Jude Bellingham. Tymczasem według jednego z byłych sędziów piłkarskich to trafienie powinno zostać anulowane.

– Bramka Realu Madryt musiała zostać anulowana! Poprzedził ją faul Viniciusa Juniora na Inakim Peny! – napisał Pavel Fernandez na platformie X, oceniając zdarzenie.

– Brazylijczyk kopnął bramkarza w twarz, łamiąc mu nos. Bramka powinna zostać nieuznana – podkreślił ekspert.

Finalnie ekipa z Madrytu zaliczyła w niedzielę drugi podział punktów w tej kampanii. Real jednocześnie wciąż jest liderem La Liga, mając na swoim koncie 32 punkty. W każdym razie po czterech z rzędu zwycięstwach w lidze hiszpańskiej passa Los Blancos została przerwana.

Tymczasem już w środku tego tygodnia Real rozegra kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Królewscy zmierzą się na wyjeździe z Olympiakosem. Będzie to jednocześnie jeden z jeszcze siedmiu meczów stołecznej ekipy w tej kampanii. W grudniu Real czekają potyczki z Manchesterem City, Sevillą oraz Realem Betis.

Z ekipą z Grecji w środę Królewscy zagrają po raz pierwszy od 2007 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między drużynami Real był górą trzykrotnie, raz wygrał Olympiakos i raz padł remis.

