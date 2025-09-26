EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w La Liga

07:50, 26. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Kylian Mbappe, Raphinha czy Lamine Yamal - kto dostał najwyższą ocenę w EA Sports FC 26? Kombinację składów w lidze hiszpańskiej mogą być niezwykle interesujące. Oto TOP10 najlepszych piłkarzy LaLiga.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

TOP10 najlepszych piłkarzy La Liga w EA FC 26

Real Madryt i FC Barcelona zdominowała zestawienie TOP10 najlepszych piłkarzy La Liga w EA Sports FC 26. Spośród dziesięciu zawodników w rankingu aż dziewięciu to gracze dwóch najsilniejszych klubów na świecie. Co ciekawe dwa pierwsze miejsca należą do Królewskich. Najwyższą ocenę w grze jeśli chodzi o ligę hiszpańską otrzymał Kylian Mbappe (91). Taką samą miał w poprzedniej edycji.

Tuż za Francuzem znalazł się jego kolega z zespołu – Jude Bellingham. Reprezentant Anglii jako jeden z dwóch graczy La Liga znalazł się także w TOP10 najlepszych piłkarzy w EA Sports FC 26. Ocena ogólna pomocnika to (90), czyli tyle samo co w poprzedniej wersji.

Podium obok gwiazd Realu uzupełnił Raphinha, którego ocena wynosi (89). Spośród piłkarzy FC Barcelony w rankingu znaleźli się także: Lamine Yamal (89), Pedri (89) oraz Robert Lewandowski (88). W przypadku Polaka jest to taka sama ocena jak w EA FC 25.

Pozostali piłkarze w rankingu to m.in. Federico Valverde (89), Vinicius Junior (89) i Thibaut Courtois. Za trójką graczy Los Blancos znalazł się bramkarz Atletico Madryt – Jan Oblak (88), który zajął 10. miejsce w zestawieniu najlepszych zawodników La Liga.

ZawodnikNarodowośćKlubPozycjaOcena ogólna
Kylian MbappeFrancjaReal MadrytN91
Jude BellinghamAngliaReal MadrytŚPO90
RaphinhaBrazyliaFC BarcelonaLP89
Lamine YamalHiszpaniaFC BarcelonaPP89
PedriHiszpaniaFC BarcelonaŚP89
Federico ValverdeUrugwajReal MadrytŚP89
Vinicius JuniorBrazyliaReal MadrytLS89
Thibaut CourtoisBelgiaReal MadrytBR89
Robert LewandowskiPolskaFC BarcelonaN88
Jan OblakSłoweniaAtletico MadrytBR88

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Lewandowski superrezerwowym Barcelony. Hiszpanie piszą wprost
Robert Lewandowski i Kylian Mbappe
Mbappe na czele, Lewandowski poza podium. Oto klasyfikacja strzelców La Ligi
Robert Lewandowski
FC Barcelona odwróciła losy meczu. Ładny gol Lewandowskiego [WIDEO]