EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w La Liga

TOP10 najlepszych piłkarzy La Liga w EA FC 26
Real Madryt i FC Barcelona zdominowała zestawienie TOP10 najlepszych piłkarzy La Liga w EA Sports FC 26. Spośród dziesięciu zawodników w rankingu aż dziewięciu to gracze dwóch najsilniejszych klubów na świecie. Co ciekawe dwa pierwsze miejsca należą do Królewskich. Najwyższą ocenę w grze jeśli chodzi o ligę hiszpańską otrzymał Kylian Mbappe (91). Taką samą miał w poprzedniej edycji.
Tuż za Francuzem znalazł się jego kolega z zespołu – Jude Bellingham. Reprezentant Anglii jako jeden z dwóch graczy La Liga znalazł się także w TOP10 najlepszych piłkarzy w EA Sports FC 26. Ocena ogólna pomocnika to (90), czyli tyle samo co w poprzedniej wersji.
Podium obok gwiazd Realu uzupełnił Raphinha, którego ocena wynosi (89). Spośród piłkarzy FC Barcelony w rankingu znaleźli się także: Lamine Yamal (89), Pedri (89) oraz Robert Lewandowski (88). W przypadku Polaka jest to taka sama ocena jak w EA FC 25.
Pozostali piłkarze w rankingu to m.in. Federico Valverde (89), Vinicius Junior (89) i Thibaut Courtois. Za trójką graczy Los Blancos znalazł się bramkarz Atletico Madryt – Jan Oblak (88), który zajął 10. miejsce w zestawieniu najlepszych zawodników La Liga.
|Zawodnik
|Narodowość
|Klub
|Pozycja
|Ocena ogólna
|Kylian Mbappe
|Francja
|Real Madryt
|N
|91
|Jude Bellingham
|Anglia
|Real Madryt
|ŚPO
|90
|Raphinha
|Brazylia
|FC Barcelona
|LP
|89
|Lamine Yamal
|Hiszpania
|FC Barcelona
|PP
|89
|Pedri
|Hiszpania
|FC Barcelona
|ŚP
|89
|Federico Valverde
|Urugwaj
|Real Madryt
|ŚP
|89
|Vinicius Junior
|Brazylia
|Real Madryt
|LS
|89
|Thibaut Courtois
|Belgia
|Real Madryt
|BR
|89
|Robert Lewandowski
|Polska
|FC Barcelona
|N
|88
|Jan Oblak
|Słowenia
|Atletico Madryt
|BR
|88