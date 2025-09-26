EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w La Liga

Kylian Mbappe, Raphinha czy Lamine Yamal - kto dostał najwyższą ocenę w EA Sports FC 26? Kombinację składów w lidze hiszpańskiej mogą być niezwykle interesujące. Oto TOP10 najlepszych piłkarzy LaLiga.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

TOP10 najlepszych piłkarzy La Liga w EA FC 26

Real Madryt i FC Barcelona zdominowała zestawienie TOP10 najlepszych piłkarzy La Liga w EA Sports FC 26. Spośród dziesięciu zawodników w rankingu aż dziewięciu to gracze dwóch najsilniejszych klubów na świecie. Co ciekawe dwa pierwsze miejsca należą do Królewskich. Najwyższą ocenę w grze jeśli chodzi o ligę hiszpańską otrzymał Kylian Mbappe (91). Taką samą miał w poprzedniej edycji.

Tuż za Francuzem znalazł się jego kolega z zespołu – Jude Bellingham. Reprezentant Anglii jako jeden z dwóch graczy La Liga znalazł się także w TOP10 najlepszych piłkarzy w EA Sports FC 26. Ocena ogólna pomocnika to (90), czyli tyle samo co w poprzedniej wersji.

Podium obok gwiazd Realu uzupełnił Raphinha, którego ocena wynosi (89). Spośród piłkarzy FC Barcelony w rankingu znaleźli się także: Lamine Yamal (89), Pedri (89) oraz Robert Lewandowski (88). W przypadku Polaka jest to taka sama ocena jak w EA FC 25.

Pozostali piłkarze w rankingu to m.in. Federico Valverde (89), Vinicius Junior (89) i Thibaut Courtois. Za trójką graczy Los Blancos znalazł się bramkarz Atletico Madryt – Jan Oblak (88), który zajął 10. miejsce w zestawieniu najlepszych zawodników La Liga.