Real Madryt we wtorkowe popołudnie zaprezentował Deana Huijsena jako swojego nowego piłkarza. 20-latek ujawnił, że jego największym idolem jest Sergio Ramos.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen: Mój największy idol? Sergio Ramos

Real Madryt jest bardzo aktywny na rynku transferowym, sprowadzając już dwóch nowych zawodników – Trenta Alexandra-Arnolda oraz Deana Huijsena. Dzisiejszego popołudnia odbyła się prezentacja tego drugiego piłkarza. 20-letni stoper przeprowadził się do drużyny Królewskich na zasadzie transferu definitywnego z AFC Bournemouth. Kwota tej transakcji wyniosła 58 mln euro, czyli tyle, na ile opiewała klauzula wykupu środkowego obrońcy.

Trzykrotny reprezentant Hiszpanii związał się z Realem Madryt kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku i będzie mógł zagrać na Klubowych Mistrzostwach Świata. Warto dodać, iż włodarze z Santiago Bernabeu pokonali między innymi Chelsea czy Liverpool w walce o podpis zdolnego defensora. Dean Huijsen podczas wtorkowej prezentacji spotkał się z dziennikarzami, w rozmowie z którymi ujawnił, kto jest jego piłkarskim idolem.

– Moje pierwsze wspomnienie z Realem Madryt jest związane z La Decimą (przyp. red. – dziesiąty tytuł Ligi Mistrzów wygrany przez stołeczny klub w 2014 roku). Wówczas Sergio Ramos strzelił gola, który doprowadził do dogrywki. Miałem wtedy 9 lat. To mój największy idol, zdecydowanie. Sergio Ramos jest najbardziej kompletnym obrońcą w historii. Nawet wysłał mi SMS-a, kiedy potwierdzono moją przeprowadzkę do Realu Madryt – powiedział Dean Huijsen na konferencji prasowej, cytowany przez hiszpański portal „Madrid Xtra”.