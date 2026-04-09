De Jong wraca w idealnym momencie. Flick szykuje plan

18:23, 9. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

FC Barcelona otrzymała ważne wzmocnienie przed kluczową fazą sezonu. Frenkie de Jong wrócił do treningów i ma być gotowy do gry już w następnym meczu ligowym, donosi "Mundo Deportivo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong gotowy do gry po kontuzji

Frenkie de Jong wznowił treningi z pierwszym zespołem Barcelony po kontuzji mięśniowej. Pomocnik pauzował od końcówki lutego i opuścił dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jego powrót to duże wsparcie dla drużyny.

Według Mundo Deportivo zawodnik ma pojawić się na boisku w drugiej połowie meczu z Espanyolem. Celem jest odbudowanie rytmu meczowego przed rewanżem z Atletico Madryt. Spotkanie w Lidze Mistrzów będzie kluczowe dla dalszych losów sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Barcelona musi odrobić straty po porażce 0:2 w pierwszym meczu. Dlatego powrót Holendra do składu ma ogromne znaczenie. De Jong może odegrać ważną rolę w środku pola.

Sytuacja kadrowa w tej formacji nie jest komfortowa. Marc Bernal pozostaje kontuzjowany, a Pedri odczuwał dyskomfort mięśniowy w ostatnim meczu. Klub nie chce ryzykować jego zdrowia przed decydującym starciem.

Powrót De Jonga daje trenerowi większą elastyczność. Może pozwolić na rotacje i lepsze zarządzanie minutami kluczowych zawodników. To istotne w tak intensywnym okresie.

Holender rozegrał w tym sezonie 31 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst. Gdy jest w pełni zdrowy, pozostaje jednym z filarów zespołu i ważnym elementem układanki Hansiego Flicka.

Zobacz również: Juventusu dogadał się ze Spallettim. Wiadomo, co z kontraktem