De Jong wraca w idealnym momencie. Flick szykuje plan

FC Barcelona otrzymała ważne wzmocnienie przed kluczową fazą sezonu. Frenkie de Jong wrócił do treningów i ma być gotowy do gry już w następnym meczu ligowym, donosi "Mundo Deportivo".

Frenkie de Jong

De Jong gotowy do gry po kontuzji

Frenkie de Jong wznowił treningi z pierwszym zespołem Barcelony po kontuzji mięśniowej. Pomocnik pauzował od końcówki lutego i opuścił dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jego powrót to duże wsparcie dla drużyny.

Według Mundo Deportivo zawodnik ma pojawić się na boisku w drugiej połowie meczu z Espanyolem. Celem jest odbudowanie rytmu meczowego przed rewanżem z Atletico Madryt. Spotkanie w Lidze Mistrzów będzie kluczowe dla dalszych losów sezonu.

Barcelona musi odrobić straty po porażce 0:2 w pierwszym meczu. Dlatego powrót Holendra do składu ma ogromne znaczenie. De Jong może odegrać ważną rolę w środku pola.

Sytuacja kadrowa w tej formacji nie jest komfortowa. Marc Bernal pozostaje kontuzjowany, a Pedri odczuwał dyskomfort mięśniowy w ostatnim meczu. Klub nie chce ryzykować jego zdrowia przed decydującym starciem.

Powrót De Jonga daje trenerowi większą elastyczność. Może pozwolić na rotacje i lepsze zarządzanie minutami kluczowych zawodników. To istotne w tak intensywnym okresie.

Holender rozegrał w tym sezonie 31 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst. Gdy jest w pełni zdrowy, pozostaje jednym z filarów zespołu i ważnym elementem układanki Hansiego Flicka.

