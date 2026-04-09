Barcelona w kluczowym momencie sezonu. Nadchodzi ważny powrót

FC Barcelona wkracza w decydującą fazę sezonu. Sport.es przekazał natomiast pozytywną wiadomość dla kibiców na temat jednego z kluczowych zawodników lidera ligi hiszpańskiej.

Barcelona walczy o wszystko. Pomoc już nadchodzi

FC Barcelona w tym sezonie wciąż ma szanse na podwójną koronę, mogąc wygrać mistrzostwo La Liga oraz triumfować w Lidze Mistrzów. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis Sport.es.

Źródło podało, że do treningów z drużyną częściowo wrócił Frenkie de Jong, który pauzował od końca lutego z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze. Holenderski pomocnik opuścił łącznie dziewięć spotkań, w tym trzy w Lidze Mistrzów, jedno w Pucharze Króla i pięć w La Liga. Teraz jego powrót na boisko jest coraz bliżej, co może stanowić istotne wzmocnienie dla zespołu prowadzonego przez Hansi Flicka.

Katalończycy w ostatnim czasie musieli mierzyć się z trudną sytuacją kadrową. Pedri musiał opuścić boisko po przerwie meczu z Atletico Madryt z powodu dolegliwości fizycznych, choć ostatecznie wykluczono poważniejszą kontuzję. Z kolei Marc Bernal również zmaga się z problemami zdrowotnymi i ma opuścić najbliższe spotkanie ligowe.

W kontekście De Jonga jasne jest jednak, że sztab szkoleniowy Barcelony nie ma zamiaru przyspieszać powrotu do gry zawodnika. Tym samym cały czas mają być zachowane środki ostrożności. W tej kampanii Holender wystąpił jak na razie w 31 meczach, notując w nich jedno trafienie i siedem asyst.

De Jong ma kontrakt ważny z ekipą z La Liga do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 45 milionów euro.