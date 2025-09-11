De Jong walczy z czasem. Holender ma wrócić na ważny mecz

Frenkie de Jong doznał drobnego urazu w meczu reprezentacji Holandii z Polską. Według dziennikarza Alexa Pintanela pomocnik Barcelony wierzy, że wróci do gry na spotkanie z Newcastle w Lidze Mistrzów.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Barcelona planuje powrót De Jonga na Ligę Mistrzów

Barcelona w ostatnich tygodniach ma sporo problemów zdrowotnych. Najpierw urazu doznał Alejandro Balde, a jego przerwa może potrwać nawet miesiąc. Później okazało się, że Gavi zmaga się z poważniejszymi kłopotami z kolanem. Teraz lista kontuzjowanych powiększyła się o Frenkiego de Jonga.

Holender nabawił się urazu podczas gry w barwach reprezentacji. Klub potwierdził, że to tylko drobny problem, jednak pomocnik musi pauzować. Według informacji Alexa Pintanela zawodnik dąży do szybkiego powrotu i liczy, że będzie gotowy na pierwszy mecz Ligi Mistrzów z Newcastle.

Barcelona zmierzy się z Anglikami 18 września. Do tego czasu de Jong będzie pracował nad odzyskaniem pełnej formy. Pewne jest, że nie zagra w najbliższym spotkaniu ligowym z Valencią, które odbędzie się na Estadi Johan Cruyff.

W jego miejsce w pomocy może wystąpić Marc Casado obok Pedriego. Trener Hansi Flick ma jednak także inne opcje, dlatego ustawienie drużyny pozostaje otwarte.

Barcelona podchodzi do całej sytuacji bardzo ostrożnie. Sztab nie chce ryzykować pogłębienia urazu, szczególnie że Gavi wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dla Flicka priorytetem jest mieć obu pomocników do dyspozycji w meczach Ligi Mistrzów.

Zobacz również: Flick wygrał bitwę o gwiazdę Barcelony. Zablokował transfer do giganta