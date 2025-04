Carvajal wyznaczył datę powrotu do gry. Wtedy ma pomóc Realowi

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Carvajal chce zagrać z Realem na Klubowych Mistrzostwach Świata

Dani Carvajal w poprzednim sezonie był ostoją drużyny, która sięgnęła po najważniejsze trofea. Znakomite miesiące sprawiły, że stał się nawet jednym z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Hiszpan utrzymywał znakomitą formę, dlatego zdarzenie, do którego doszło w październiku 2024 roku kompletnie załamało kibiców Realu Madryt. Wówczas doznał on bowiem poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z gry na wiele miesięcy. Zerwał więzadła krzyżowe, poboczne oraz ścięgna podkolanowe, a przy jego zaawansowanym piłkarsko wieku powrót do pełnej sprawności i wysokiej dyspozycji pozostawał niepewny.

Okazuje się, że rehabilitacja przebiega zgodnie z planem i Carvajal jest coraz bliższy powrotu na boisko. Jasnym było, że nie pomoże już w tym sezonie Realowi Madryt w rozgrywkach ligowych oraz Lidze Mistrzów. Sam zawodnik przyznaje, że jego cel to powrót do gry pod koniec maja. Zamierza w ten sposób przygotować się do Klubowych Mistrzostw Świata, które zainaugurują w połowie czerwca. Królewscy w fazie grupowej zmierzą się z Al-Hilal, Pachuką oraz RB Salzburg.

Real w tym sezonie cierpi z uwagi na absencję Carvajala. Na prawej stronie defensywy najczęściej występuje Lucas Vazquez, który nie prezentuje najwyższego poziomu. Carlo Ancelotti stawia również na Federico Valverde, choć jego nominalną pozycją jest środek pola. Carvajal podczas całej swojej przygody z hiszpańskim gigantem uzbierał dotąd 427 występów.