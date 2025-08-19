Casado na celowniku klubów z Anglii. Barcelona stawia warunki

Marc Casado znalazł się w kręgu zainteresowań Wolverhampton i West Ham United. Według "Marki" Barcelona nie rozważy sprzedaży pomocnika poniżej 30 mln euro, a sam piłkarz chce pozostać w klubie.

Casado wzbudza zainteresowanie Anglików, ale priorytetem pozostaje Barcelona

Marc Casado to jedno z najgorętszych nazwisk Barcelony w tym oknie transferowym. 21-letni pomocnik zwrócił na siebie uwagę dobrą postawą w poprzednim sezonie, a jego rozwój przyciągnął spojrzenia klubów z całej Europy. Mimo to zawodnik nie ukrywa, że jego priorytetem jest kontynuacja kariery w Blaugranie.

Według „Marki” sytuację Casado monitorują Wolves i West Ham. W grę wchodzą oferty w granicach 30 milionów euro, co jest kwotą, jaką Barcelona mogłaby rozważyć. Klub jasno określił, że niższe propozycje nie będą brane pod uwagę. Sama determinacja piłkarza, by zostać w stolicy Katalonii, sprawia jednak, że ewentualne negocjacje wydają się mało realne.

Casado mierzy się z dużą konkurencją w środku pola. Obawia się ograniczonej liczby minut, co tylko podsyca spekulacje o jego przyszłości. Sam zawodnik nigdy nie naciskał na transfer i nie zmienił zdania nawet wtedy, gdy zainteresowanie przejawiały Atletico Madryt czy inne kluby z Premier League.

Już wcześniej Real Betis myślał o Casado jako o następcy Johnny’ego Cardoso, który przeniósł się do Atletico. Operacja była jednak praktycznie niemożliwa do przeprowadzenia. Dla młodego Hiszpana gra w Barcelonie to coś więcej niż praca – to spełnienie marzeń. Dlatego choć szanse na regularne występy są niewielkie, piłkarz deklaruje, że chce walczyć o zaufanie Hansiego Flicka.

