W piątek FC Barcelona oficjalnie poinformowała o kontuzji Raphinhi, która wyklucza go z gry na co najmniej dwa tygodnie. Okazuje się jednak, że to nie jedyne złe wieści dla mistrzów Hiszpanii. Joao Cancelo również nie zdąży wrócić do pełni zdrowia przed niedzielnym finałem Superpucharu Hiszpanii.