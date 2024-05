Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos zostanie w Realu Madryt

Toni Kroos jest filarem Realu Madryt w sezonie 2023/2024. Niemiecki pomocnik odgrywa kluczową rolę w ekipie Carlo Ancelottiego i ponownie potwierdził swoją jakość przy okazji meczu z Bayernem. Gwiazdor popisał się kapitalnym podaniem do Viniciusa Juniora, który otworzył wynik spotkania.

– Podanie Kroosa? Dużo razem w tym zakresie trenujemy. Znam Toniego dobrze i on zna mnie. Cieszę się, że strzeliłem dwa gole. […] Kroos zawsze sprawia, że wszystko wydaje się łatwe. Tak naprawdę strzelił dla mnie gola, ale jestem ogólnie zadowolony z poziomu drużyny – mówił Vinicius po remisie z Bayernem.

Kroos jest niezbędny w Realu, ale wciąż nie wiadomo, czy zagra w przyszłym sezonie, bo jego kontrakt kończy się już 30 czerwca 2024 roku. Przełomowe informacje w tej sprawie przekazali dziennikarze hiszpańskiego Cadena SER.

Według najnowszych wieści Toni Kroos zdecydował się przedłużyć umowę o kolejny rok. Piłkarz ma oficjalnie ogłosić swoją decyzję po rewanżowym meczu z Bayernem. Dla kibiców Realu jest to bez wątpienia fantastyczna wiadomość.

Co więcej, Królewscy poważnie rozważają zaproponowanie nowego kontraktu Luce Modriciowi. Chorwacki weteran wciąż imponuje formą fizyczną, co skłania władze Los Blancos do pozostawienia go w swojej kadrze. Pytanie brzmi, czy blisko 39-letni pomocnik przyjmie ofertę klubu.

