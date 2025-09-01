Barcelona zyskuje nową gwiazdę. Flick ma pewniaka do składu

Joan Garcia powoli staje się nową gwiazdą FC Barcelony. Hiszpan zebrał świetne recenzje za występ z Rayo i wygląda na pewny punkt pierwszego składu Hansiego Flicka.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Zachwyty nad Joanem Garcią. To pewniak FC Barcelony

FC Barcelona zremisowała z Rayo Vallecano 1:1 i zanotowała pierwszą wpadkę w sezonie 2025/2026. Co więcej, wynik mógł być znacznie gorszy dla Dumy Katalonii gdyby nie dyspozycja Joana Garcii. Hiszpański golkiper emanował pewnością siebie na linii bramkowej.

Joan Garcia udowodnił, że jego letni transfer nie był przypadkiem i aktem desperacji klubu. Świetny mecz z Rayo Vallecano wywołał falę zachwytów wokół Hiszpana. Zadowolenia nie ukrywał także Hansi Flick, dla którego był to prawdopodobnie jedyny pozytyw po zremisowanym spotkaniu.

– Joan zagrał dziś dla nas fantastycznie i uratował nam ten punkt. Po meczu pogratulowałem mu. Wspaniale jest widzieć, jak sobie radzi – skomentował trener Barcelony.

Katalońskie media jednomyślnie wskazały Joana Garcię jako najlepszego zawodnika Barcelony w ostatnim meczu. Nie są to zbyt dobre wieści dla Wojciecha Szczęsnego, który po rejestracji będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności.

„Od jego cudownej interwencji po strzale Ratiu z bliskiej odległości, po którym można było się spodziewać gola w 100%, wykonał niemal każdą obronę. […] To był jego pierwszy wielki mecz w barwach Barcy” – czytamy na łamach Mundo Deportivo.