Barcelona znalazła następcę De Jonga. To duże zaskoczenie

Barcelona musi radzić sobie bez Frenkiego de Jonga, a sytuacja w środku pola budziła wątpliwości. Zwycięstwo 4:1 z Villarreal pokazało jednak, że Hansi Flick znalazł rozwiązanie wewnątrz zespołu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Bernal godnym zastępcą De Jonga

Barcelona od pierwszych minut postawiła na odważną decyzję trenera. Hansi Flick nie zmienił systemu, lecz zaufał młodości. Marc Bernal przez 67 minut pełnił rolę klasycznej szóstki, którą zwykle zajmuje De Jong. Po jego zejściu na boisko w tej samej roli pojawił się Eric Garcia. To pokazało, że szkoleniowiec ma dwie opcje zależnie od przebiegu meczu.

Zadanie Bernala było wymagające i odpowiedzialne. Musiał łączyć grę między Danim Olmo a Fermin Lopezem oraz dbać o równowagę w defensywie. Odpowiadał też za zatrzymywanie szybkich kontr Villarreal. Nastolatek wykazał się dojrzałością, która wyraźnie wykracza poza jego wiek.

W ciągu 67 minut zanotował 66 interwencji i imponował skutecznością podań. Aż 90 procent z nich było celnych, a większość stanowiły krótkie zagrania na jeden kontakt. Dzięki temu Barcelona kontrolowała posiadanie w kluczowych momentach spotkania. W 53 minucie otrzymał żółtą kartkę po taktycznym faulu, który przerwał groźną kontrę rywali.

Był to jego trzeci występ w pierwszym składzie w tym sezonie. Choć nie rozegrał jeszcze pełnych 90 minut, to właśnie ten mecz był jego najbardziej przekonującym pokazem. Jeśli utrzyma ten poziom, brak holenderskiego pomocnika może stać się szansą na narodziny nowego lidera drugiej linii.

