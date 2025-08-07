Barcelona zmieniła kapitana! On przejmie opaskę!

15:22, 7. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Barcelona

Barcelona poinformowała o sporej zmianie w szatni. Duma Katalonii będzie miała nowego kapitana. Jednak na razie to tylko "tymczasowe" rozwiązanie.

Hansi Flick
Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona mocno reaguje na zachowanie bramkarza

Sezon jeszcze się nie zaczął, a Barcelona… już ma spory problem. Choć zgodnie z prawdą, nie jest on nowy. Marc-Andre ter Stegen, który stracił bluzę z numerem jeden, nie zamierza rezygnować ze sporej pensji i nie planuje zmiany miejsca pracy. Reprezentant Niemiec nawet nie próbuje podejmować współpracy z Blaugraną, o czym świadczy aktualna sytuacja.

Duma Katalonii postanowiła zareagować na niesubordynację golkipera i ukarała go w aktualnie jedyny możliwy sposób. Hansi Flick zdecydował – doświadczony bramkarz traci opaskę kapitana. Poznaliśmy jego następcę.

Tak brzmi oficjalny komunikat klubu:

FC Barcelona niniejszym ogłasza, że w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wszczętym wobec zawodnika Marca-André ter Stegena i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy, klub, w porozumieniu z dyrekcją sportową i sztabem trenerskim, podjął decyzję o tymczasowym pozbawieniu go funkcji kapitana pierwszej drużyny. W tym okresie obowiązki kapitana przejmie obecny wicekapitan, Ronald Araujo.

Za Barceloną trzy mecze przedsezonowe – podopieczni Hansiego Flicka pokonali 3:1 Vissel Kobe, 7:3 FC Seoul i 5:0 Daegu FC. Już w niedzielę Blaugrana zmierzy się z Como w starciu o Puchar Gampera, a 16 sierpnia w 1. kolejce La Liga jej rywalem będzie Mallorca.

