Barcelona zmienia stadion. Tam zagra z Realem Sociedad

FC Barcelona w niedzielę (28 września) zagra z Realem Sociedad. W porównaniu do dwóch ostatnich spotkań zmianie ulegnie stadion. Tym razem Katalończycy w roli gospodarza zagrają na Estadi Montjuic.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

FC Barcelona – Real Sociedad na Estadi Montjuic

FC Barcelona od początku sezonu 2025/2026 ma poważny problem. Mecze w roli gospodarza rozgrywa na różnych stadionach, ponieważ przedłuża się otwarcie Spotify Camp Nou. Ostatnie dwa spotkania ligowe z Getafe i Valencią zagrali na Estadi Johan Cruyff, które może pomieścić zaledwie 6 tysięcy widzów. Teraz wracają na obiekt, który użytkowali w dwóch poprzednich kampaniach.

Duma Katalonii oficjalnie poinformowała, że mecz z Realem Sociedad odbędzie się na Estadi Olimpic Lluis Companys, czyli popularnym Montjuic. W porównaniu do obiektu im. Johana Cruyffa z wysokości trybun mecz może oglądać 55 926 tysięcy kibiców.

Jednocześnie klub przedstawił nowe informacje ws. postępów dot. powrotu na Spotify Camp Nou. Barcelona przekazała, że trwają pracę nad nowymi poprawkami, które przekazała rada miasta. Ponadto podziękowali kibicom za wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

„Klub nadal pracuje nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych na otwarcie Spotify Camp Nou w nadchodzących miesiącach. W tym kontekście FC Barcelona złożyła już całą dokumentację związaną z pierwszym zgłoszeniem zajęcia obiektu dla Fazy 1A (Trybuna i Południowa Bramka), a także odpowiedzi na uwagi dokumentacyjne przedstawione do tej pory przez Radę Miasta Barcelony. Obecnie Klub pracuje nad nowymi poprawkami, które Rada przekazała dzisiaj” – brzmi komunikat klubu.

„FC Barcelona dziękuje swoim członkom i kibicom za zrozumienie i wsparcie w tak złożonym i ekscytującym procesie, w ramach przygotowań do powrotu na nowy Spotify Camp Nou” – dodała Barcelona.