Barcelona totalnie zaskoczona. De Jong otrzymał ofertę od giganta

Frenkie De Jong dostał ofertę kontraktu i latem może zmienić klub. Jak twierdzi serwis El Pais o pomocnika zabiega Bayern Monachium. FC Barcelona liczy, że Holender podpisze nową umowę.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Frenkie De Jong dostał ofertę z Bayernu Monachium!

Frenkie De Jong i jego przyszłość w Barcelonie to na ten moment duży znak zapytania. Aktualna umowa wygasa w czerwcu 2026 roku. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy obiema stronami ws. przedłużenia kontraktu, lecz póki co przełom wciąż nie nastąpił. Mimo to Deco, czyli dyrektor sportowy katalońskiego klubu uważa, że podpisanie dokumentów jest tylko kwestią czasu.

Brak porozumienia chce wykorzystać europejski gigant. Diego Torres Romano z serwisu El Pais przekazał informacje, że Bayern Monachium złożył zawodnikowi ofertę kontraktu. Warto dodać, że De Jong od 1 stycznia będzie mógł podpisać umowę z dowolnym klubem.

Według dziennikarza propozycja Die Roten dała do myślenia reprezentantowi Holandii. Na mocy czteroletniego kontraktu De Jong miałby zarabiać 12 milionów euro netto rocznie. Co więcej, pomocnik zgarnąłby aż 30 milionów euro premii za sam podpis.

Bayern liczy na to, że tak lukratywna oferta przekona piłkarza do podpisania kontraktu. Natomiast sam De Jong nie odpowiedział jeszcze na powyższą propozycję. Nie da się jednak ukryć, że pod względem finansowym Barcelona nie ma szans w rywalizacji z mistrzem Niemiec.

Do tej pory Duma Katalonii była przekonana, że przedłużenie kontraktu z De Jongiem nie będzie żadnym problemem. Natomiast obecnie w klubie będą z niecierpliwością wyczekiwać odpowiedzi piłkarza, licząc na to, że dojdzie do sytuacji, w której opuści klub za darmo.