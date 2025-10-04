Barcelona zaniepokojona. Złe wieści ws. kontuzji Yamala

Barcelona zmaga się z problemami zdrowotnymi wielu piłkarzy. Kolejnego urazu nabawił się Lamine Yamal. Hansi Flick na konferencji prasowej nie przekazał optymistycznych słów.

Lamine Yamal nie zagra w El Clasico?!

Barcelona z pewnością nie może mieć pełnego komfortu w przystępowaniu do najbliższego meczu z Sevillą. Wszystko bowiem przez fakt, że w zespole zrobił się – mówiąc nieco kolokwialnie – mały szpital. Z kontuzjami zmaga się kilku graczy, w tym m.in. Raphinhi, Fermina Lopeza oraz Joana Garcii. Teraz do tego grona ponownie dołączył Lamine Yamal.

Młody gwiazdor Dumy Katalonii dopiero co wrócił po poprzednim urazie, a już musi zmagać się z kolejnym. Ten może być jednak szczególnie bolesny, bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że Yamala zabraknie podczas kluczowego meczu z Realem Madryt. O takim scenariuszu powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Sevillą Hansi Flick.

– Nie wiemy, kiedy Lamine Yamal wróci do treningów. Przy takiej kontuzji trudno przewidzieć czas, bo to nie jest klasyczny uraz mięśniowy. Może wrócić za dwa, trzy czy nawet cztery tygodnie. Nie wiem więc, czy będzie gotowy na El Clasico. Teraz będzie pracował ze sztabem medycznym i zrobimy wszystko, aby był gotowy – powiedział szkoleniowiec cytowany przez “Mundo Deportivo”.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał dla Barcelony w sumie pięć spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 18-latka na 200 milionów euro.

