Barcelona zaniepokojona! Wszystko przez decyzje Yamala

Barcelona jest zaniepokojona tym, co dzieje się wokół Lamine Yamala. Chodzi m.in. o fakt zaprzestania rozdawania autografów za darmo. Informacje przekazał Daniel Sobis z Eleven Sports na antenie "Kanału Sportowego".

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona zmartwiona sytuacją wokół Lamine Yamala

Barcelona pomimo problemów kadrowych pokonała wczoraj zespół Girony 2:1. W pierwszym składzie zespołu Hansiego Flicka na tę rywalizację znalazł się Lamine Yamal, który wrócił już do zdrowia po ostatnim urazie. Niemniej problemów Dumy Katalonii związanych z młodym gwiazdorem jest coraz więcej i właściwie można powiedzieć, że w ostatnim czasie zaczynają się one mnożyć.

Chodzi bowiem m.in. o decyzje Lamine Yamala i jego doradców, że ten nie będzie już rozdawał darmowych autografów, a będą one dostępne tylko na specjalnych, płatnych, produktach. To niepokoi kibiców, ale też klub. Według informacji przekazanych przez Daniela Sobisa z Eleven Sports w rozmowie z „Kanałem Sportowym”, Barcelona jest zaniepokojona ostatnim szumem wokół Yamala i tym, co się dzieje w jego życiu.

– Rozmawiałem z Manu Carreno, znanym hiszpańskim dziennikarzem. Powiedział, że jego informatorzy z Barcelony mówią, że klub jest trochę zmartwiony tym, że tak sytuacja wygląda, że z Laminem Yamalem nie do końca jest odpowiednio – powiedział dziennikarz Eleven Sports w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

Lamine Yamal w tym sezonie do tej pory rozegrał sześć spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 18-latka na 200 milionów euro. Dla zespołu ze stolicy Katalonii rozegrał już 112 spotkań.

