Lewandowski dostał zadowalającą ofertę. Jest po rozmowach ws. transferu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski odbył rozmowy z Chicago Fire. Spotkanie w Barcelonie

Do spotkania doszło w minioną niedzielę w jednym z hoteli w centrum Barcelony. Do stolicy Katalonii przyleciał dyrektor sportowy Chicago Fire Gregg Berhalter, który osobiście przedstawił projekt Robertowi Lewandowskiemu. W rozmowach uczestniczył także agent piłkarza Pini Zahavi. Amerykański klub chce, by Polak był twarzą drużyny od przyszłego sezonu i poprowadził ją do walki o najwyższe cele w MLS.

Według źródeł cytowanych przez hiszpański serwis Chicago Fire oferuje Lewandowskiemu bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Chodzi nie tylko o wysokie wynagrodzenie, ale również dodatkowe bonusy związane z marketingiem i współpracą z amerykańskimi markami, na wzór kontraktów największych gwiazd ligi. Klub z Chicago chce zbudować projekt oparty na wielkim nazwisku i nie ukrywa, że Polak ma być jego centralną postacią.

Sam Lewandowski podchodzi do tematu spokojnie. Propozycja zrobiła na nim dobre wrażenie, ale napastnik nie zamierza się spieszyć. Już wcześniej podkreślał, że decyzję o przyszłości podejmie po namyśle i w porozumieniu z rodziną. Na stole leżą również inne opcje, zarówno z Europy, jak i z Arabii Saudyjskiej, jednak kierunek amerykański jest dla niego coraz bardziej realny.

Ponoć również Inter Miami ochoczo namawia Lewandowskiego na przenosiny. Sam David Beckham miał przekonywać Polaka do transferu. Tymczasem Barcelona nadal nie podjęła decyzji ws. oferty kontraktowej i rozważa różne czynniki. To tylko podsyca kolejne plotki.