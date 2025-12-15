Milan zdecydował w sprawie transferu Lewandowskiego!

10:39, 15. grudnia 2025 11:24, 15. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski jest od kilku miesięcy łączony z transferem do Milanu. Gianluca Di Marzio powiedział w rozmowie z Goal.pl, że włoski klub zdecydował się obrać zupełnie inny kierunek.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
QSP / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Milan zdecydował ws. Lewandowskigo. Klub ma inny priorytet

Robert Lewandowski wciąż nie przedłużył kontraktu z FC Barceloną. W związku z tym w mediach zaczęły pojawiać się przeróżne doniesienia o prawdopodobnej przyszłości Polaka. Jeden ze scenariuszów zakłada transfer do Milanu, który aktywnie poszukuje nowego napastnika.

Gianluca Di Marzio potwierdził w rozmowie z Goal.pl, że środowisko Lewandowskiego sondowało możliwość transferu do Milanu. Niemniej jednak włoski klub poszukuje obecnie znacznie młodszego zawodnika i na ten moment odrzuca potencjalny transfer kapitana reprezentacji Polski.

– Na razie nie ma żadnych informacji o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Ktoś rozmawiał z Milanem, aby sprawdzić, czy byliby nim zainteresowani, ale Milan preferuje teraz młodszych zawodników – powiedział znany dziennikarz.

Okazuje się, że priorytetem dla Milanu jest Joshua Zirkzee. Klub dużo bardziej wolałby sprowadzić młodego Holendra niż wiekowego Polaka. Rossoneri liczą, że pogrążony w kryzysie napastnik Man Utd odzyska dawną formę po powrocie do Włoch.

Di Marzio zaznaczył również, że jego zdaniem Barcelona postara się odnowić kontrakt Lewandowskiego i najprawdopodobniej nastąpi to w lutym. Ostatecznie wszystko będzie zależało od decyzji napastnika. Według dziennikarza Polak jest otwarty na nowe możliwości i nie wyklucza nawet takich kierunków jak MLS, czy Arabia Saudyjska.

POLECAMY TAKŻE

Marc-Andre ter Stegen
„Ter Stegen będzie największym przegranym”. Hiszpanie nie mają wątpliwości
Harry Kane
Kane idzie jak burza! Lewandowski straci rekord, jeśli utrzyma tempo
Raphinha
Raphinha zdecydował ws. transferu. Tylko wtedy opuści Barcelonę