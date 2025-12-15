Milan zdecydował w sprawie transferu Lewandowskiego!

Robert Lewandowski jest od kilku miesięcy łączony z transferem do Milanu. Gianluca Di Marzio powiedział w rozmowie z Goal.pl, że włoski klub zdecydował się obrać zupełnie inny kierunek.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Milan zdecydował ws. Lewandowskigo. Klub ma inny priorytet

Robert Lewandowski wciąż nie przedłużył kontraktu z FC Barceloną. W związku z tym w mediach zaczęły pojawiać się przeróżne doniesienia o prawdopodobnej przyszłości Polaka. Jeden ze scenariuszów zakłada transfer do Milanu, który aktywnie poszukuje nowego napastnika.

Gianluca Di Marzio potwierdził w rozmowie z Goal.pl, że środowisko Lewandowskiego sondowało możliwość transferu do Milanu. Niemniej jednak włoski klub poszukuje obecnie znacznie młodszego zawodnika i na ten moment odrzuca potencjalny transfer kapitana reprezentacji Polski.

– Na razie nie ma żadnych informacji o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Ktoś rozmawiał z Milanem, aby sprawdzić, czy byliby nim zainteresowani, ale Milan preferuje teraz młodszych zawodników – powiedział znany dziennikarz.

Okazuje się, że priorytetem dla Milanu jest Joshua Zirkzee. Klub dużo bardziej wolałby sprowadzić młodego Holendra niż wiekowego Polaka. Rossoneri liczą, że pogrążony w kryzysie napastnik Man Utd odzyska dawną formę po powrocie do Włoch.

Di Marzio zaznaczył również, że jego zdaniem Barcelona postara się odnowić kontrakt Lewandowskiego i najprawdopodobniej nastąpi to w lutym. Ostatecznie wszystko będzie zależało od decyzji napastnika. Według dziennikarza Polak jest otwarty na nowe możliwości i nie wyklucza nawet takich kierunków jak MLS, czy Arabia Saudyjska.