Barcelona żąda wyjaśnień od UEFA. Flick został zawieszony!

Hansi Flick został zawieszony przez UEFA na jeden mecz w Lidze Mistrzów. Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że FC Barcelona złożyła protest. Duma Katalonii żąda wyjaśnień ws. nałożonej kary.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

UEFA zawiesiła Flicka, ale Barcelona składa protest

FC Barcelona w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów odpadła w półfinale, przegrywając dwumecz z Interem Mediolan. Sędzią rewanżowego spotkania był Szymon Marciniak. Arbiter z Polski ukarał Hansiego Flicka żółtą kartką pod koniec meczu. Na dodatek szkoleniowiec w rozmowach z mediami krytykował go za podejmowanie decyzji na korzyść drużyny przeciwnej.

UEFA nie pozostała obojętna na zachowanie trenera Katalończyków. Hansi Flick został zawieszony na jedno spotkanie w Lidze Mistrzów oraz otrzymał karę finansową w wysokości 20 tysięcy euro. Ukarani zostali również Robert Lewandowski i Lamine Yamal, ale w ich przypadku chodzi o kontrolę antydopingową.

Oprócz niemieckiego szkoleniowca podobną karę otrzymał także jego asystent – Marcus Sorg. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że zdziwiona całym zajściem jest FC Barcelona. Duma Katalonii złożyła protest, żądając wyjaśnień dot. podstaw do nałożenia kary.

UEFA nie odpowiedziała jeszcze na protest mistrza Hiszpanii. Jeśli europejska federacja uzna, że Barcelona nie ma prawa do odwołania, to Hansi Flick i Marcus Sorg nie będą mogli usiąść na ławce w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.