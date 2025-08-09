Barcelona ogłasza. Przełom ws. raportu medycznego Ter Stegena

FC Barcelona zakomunikowała, że Marc-Andre ter Stegen podpisał zgodę na przesłanie raportu medycznego do LaLiga. Równocześnie klub wstrzymał postępowanie dyscyplinarne. Bramkarz został także przywrócony do roli kapitana zespołu.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Ter Stegen podpisał raport! Barcelona zwróciła mu opaskę kapitana

Marc-Andre ter Stegen pod koniec lipca przeszedł operację pleców. Jednocześnie taka decyzja spowodowała, że FC Barcelona straciła szansę, aby sprzedać go w trwającym oknie transferowym. Czas rekonwalescencji po zabiegu wyniesie kilka miesięcy. Przypomnijmy, że 33-latek nie może liczyć na miejsce w składzie. Nową jedynką Dumy Katalonii został sprowadzony niedawno Joan Garcia.

Barcelona, korzystając z okazji, chciała uwolnić 80% wynagrodzenia Ter Stegena w limicie płac, aby zarejestrować nowych zawodników. Problem powstał wtedy, kiedy bramkarz odmówił podpisania raportu medycznego. Od tego momentu ich relacje uległy pogorszeniu.

Reprezentant Niemiec decyzją klubu stracił opaskę kapitana. Co więcej, wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Niedługo później Ter Stegen wydał oświadczenie, w którym przedstawił, jak wyglądała cała sytuacja z jego perspektywy. Jednocześnie wyraził gotowość do rozmów z Barceloną, aby rozwiązać zaistniały problem. W piątek w godzinach wieczornych Blaugrana poinformowała, że zawodnik zgodził się na przesłanie raportu medycznego do komisji LaLiga oraz przywrócono mu funkcję kapitana.

„Informujemy, że Marc-Andre ter Stegen podpisał upoważnienie umożliwiające przesłanie La Lidze raportu medycznego dotyczącego jego operacji. Postępowanie dyscyplinarne zostało zamknięte, a zawodnik ponownie, ze skutkiem natychmiastowym, został przywrócony do funkcji kapitana pierwszego zespołu” – przekazała w piątek wieczorem FC Barcelona.