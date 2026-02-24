Barcelona wybiera nowego prezydenta. Jakie szanse ma Laporta?

Laporta wyraźnym faworytem wyborów prezydenckich w FC Barcelonie
FC Barcelona ma przed sobą kluczowe tygodnie, ponieważ w połowie marca zostanie wybrany prezydent klubu na najbliższe pięć lat. O stanowisku ubiega się Joan Laporta, który pełnił tę funkcję od 2021 roku. Wcześniej piastował urząd w latach 2003-2010. Za jego kadencji Katalończycy m.in. sześciokrotnie wygrywali mistrzostwo Hiszpanii, dwa razy Puchar Króla i dwa razy Ligę Mistrzów.
Przed rozpoczęciem kampanii wyborczej 63-letni działacz był uważany za faworyta w nadchodzących wyborach. Jego najpoważniejszym rywalem w głosowaniu będzie Victor Font, który drugi raz z rzędu walczy z nim o fotel prezydenta katalońskiego klubu. Pięć lat temu przegrał dużą różnicą głosów. Procentowo wyniki prezentowały się następująco: 54,28% do 29,99% na korzyść Laporty. Pozostałe głosy trafiły na konto reszty kandydatów.
Serwis El Peridico zorganizował sondaż wśród wyborców FC Barcelony, z którego wynika, że Joan Laporta jest zdecydowanym faworytem. Obecnie oddanie głosu na niego zadeklarowało 29,6% osób uprawnionych do głosowania. Drugi w sondażu był Victor Font z poparciem na poziomie 16,4% głosów. Warto dodać, że aż 28% głosujących nie wie jeszcze, na kogo odda głos w marcowych wyborach.
Sondaż dot. wyborów prezydenckich w FC Barcelonie wg. serwisu El Periodico:
- Joan Laporta – 29,6 %
- Victor Font – 16,4%
- Xavier Vilajoana – 15,6%
- Marc Ciria – 2,4%
- Niezdecydowani – 28%
- Brak odpowiedzi – 6,4%
- Nie będą głosować – 1,6%