Barcelona wybiera nowego prezydenta. Jakie szanse ma Laporta?

FC Barcelona za mniej niż miesiąc wybierze nowego prezydenta na lata 2026-2031. Szanse na reelekcję ma Joan Laporta, który ubiega się o drugą kadencję. Serwisu El Periodico przedstawił sondażowe wyniki wyborów. Głosowanie odbędzie się 15 marca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta wyraźnym faworytem wyborów prezydenckich w FC Barcelonie

FC Barcelona ma przed sobą kluczowe tygodnie, ponieważ w połowie marca zostanie wybrany prezydent klubu na najbliższe pięć lat. O stanowisku ubiega się Joan Laporta, który pełnił tę funkcję od 2021 roku. Wcześniej piastował urząd w latach 2003-2010. Za jego kadencji Katalończycy m.in. sześciokrotnie wygrywali mistrzostwo Hiszpanii, dwa razy Puchar Króla i dwa razy Ligę Mistrzów.

Przed rozpoczęciem kampanii wyborczej 63-letni działacz był uważany za faworyta w nadchodzących wyborach. Jego najpoważniejszym rywalem w głosowaniu będzie Victor Font, który drugi raz z rzędu walczy z nim o fotel prezydenta katalońskiego klubu. Pięć lat temu przegrał dużą różnicą głosów. Procentowo wyniki prezentowały się następująco: 54,28% do 29,99% na korzyść Laporty. Pozostałe głosy trafiły na konto reszty kandydatów.

Serwis El Peridico zorganizował sondaż wśród wyborców FC Barcelony, z którego wynika, że Joan Laporta jest zdecydowanym faworytem. Obecnie oddanie głosu na niego zadeklarowało 29,6% osób uprawnionych do głosowania. Drugi w sondażu był Victor Font z poparciem na poziomie 16,4% głosów. Warto dodać, że aż 28% głosujących nie wie jeszcze, na kogo odda głos w marcowych wyborach.

Sondaż dot. wyborów prezydenckich w FC Barcelonie wg. serwisu El Periodico: