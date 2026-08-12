Barcelona ustaliła hierarchię bramkarzy. Oto rola Szczęsnego

FC Barcelona niebawem rozpocznie sezon. Najpierw w klubie musieli ustalić hierarchię bramkarzy. Zaskoczeń nie było. Wojciech Szczęsny będzie zmiennikiem Joana Garcii. Zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o trzeciego golkipera. Jak podaje Sport, będzie nim Iker Rodriguez.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zmiennikiem Garcii. Nowa hierarchia w Barcelonie

FC Barcelona w przyszłym tygodniu rozpocznie oficjalnie nowy sezon 2026/2027. Na start przyjdzie im zmierzyć się z Elche. Mecz odbędzie się w niedzielę (23 sierpnia). Pierwszy raz przed własną publicznością zagrają kilka dni później w czwartek (27 sierpnia) z Athletic Bilbao. Zanim jednak ruszą rozgrywki La Liga, Hansi Flick razem ze sztabem szkoleniowym ustalił hierarchię wśród bramkarzy.

Nie zmieniła się rola Wojciecha Szczęsnego. Były reprezentant Polski nadal będzie zmiennikiem Joana Garcii. Oznacza to, że nie należy spodziewać się zbyt wielu występów 36-latka. Sam zawodnik pogodził się ze swoją funkcją w klubie już dawno temu. Nie przeszkadza mu brak regularnej gry, ponieważ jako najstarszy piłkarz w zespole, skupia się na pomaganiu młodszym kolegom.

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Zmianie uległa jednak pozycja bramkarza numer trzy. W poprzednim sezonie grono golkiperów Blaugrany uzupełniał Aron Yaakobishvili. W nadchodzącej kampanii będzie to Iker Rodriguez. To 18-letni wychowanek szkółki La Masia i młodzieżowy reprezentant kraju. Wspomniany wcześniej Węgier zostanie wypożyczony podobnie jak w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu. Nie wiadomo jeszcze, gdzie trafi.

Warto dodać, że nie tak dawno Barcelona pożegnała oficjalnie innego bramkarza. Na wypożyczenie udał się Marc-Andre ter Stegen, czyli wieloletni numer jeden w katalońskim klubie. Sezon 2026/2027 spędzi w Ajaksie Amsterdam.