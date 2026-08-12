Roma blisko transferu z Interu. Jest porozumienie na 30 milionów euro

Roma jest coraz bliżej sprowadzenia Luisa Henrique z Interu. Według "Sky Sport" kluby osiągnęły wstępne porozumienie, ale do finalizacji transferu potrzebna jest jeszcze zgoda Brazylijczyka.

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Luis Henrique może trafić do Romy

Roma poszukuje zawodnika, który wzmocni boczną strefę boiska i będzie mógł również występować bliżej środka. Luis Henrique odpowiada temu profilowi, dlatego dyrektor sportowy Tony D’Amico prowadzi rozmowy w sprawie jego pozyskania.

Negocjacje z Interem przyniosły już konkretny efekt. Według „Sky Sport” kluby wypracowały podstawowe porozumienie dotyczące transferu definitywnego. Operacja ma kosztować około 30 milionów euro wraz z bonusami. Taka kwota odpowiada oczekiwaniom Nerazzurrich, którzy od początku chcieli otrzymać za Brazylijczyka przynajmniej 30 milionów.

Do zamknięcia transakcji pozostało ustalenie szczegółów dotyczących dodatkowych płatności. Roma i Inter muszą określić warunki uruchomienia bonusów. Nie jest to jednak jedyna kwestia, która dzieli strony od finalizacji transferu.

Najważniejsza pozostaje decyzja samego Luisa Henrique. Brazylijczyk nie wyraził jeszcze ostatecznej zgody na przenosiny do Rzymu. Matteo Moretto przekazał, że zawodnik nie otworzył się dotychczas jednoznacznie na taki kierunek.

Problemem mają być oczekiwania finansowe piłkarza. Na obecnym etapie są one zbyt wysokie dla Romy. D’Amico musi więc znaleźć porozumienie z zawodnikiem, zanim transfer będzie mógł zostać sfinalizowany. Gian Piero Gasperini może otrzymać kolejne wzmocnienie, ale mimo porozumienia między klubami operacja nie jest jeszcze przesądzona.