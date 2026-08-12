Napoli wzmocni formację defensywną. Transfer ustalony

FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Costantino Favasuli dołączy do SSC Napoli

SSC Napoli podczas obecnego letniego okienka transferowego zakontraktowało Mattię Esposito, a ponadto wykupiło dotychczas wypożyczonych Rasmusa Hojlunda, Alissona Santosa oraz Vanję Milinkovicia-Savicia. Lada moment włoski klub dokona kolejnego wzmocnienia swojego składu. Na Stadio Diego Armando Maradona ma bowiem trafić utalentowany defensor.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, SSC Napoli osiągnęło porozumienie z US Catanzaro w sprawie pozyskania Costantino Favasuliego. Gigant spod Wezuwiusza sprowadzi 22-letniego prawego obrońcę na zasadzie rocznego wypożyczenia z późniejszym obowiązkiem wykupu. Łączna kwota opisywanej transakcji wyniesie 7 milionów euro plus bonusy.

Favasuli występował w dotychczasowym zespole od lipca 2025 roku, kiedy przeszedł do US Catanzaro za darmo z Fiorentiny, której jest wychowankiem. Boczny defensor, który dobrze sprawdza się także w wyższych sektorach boiska, w poprzedniej kampanii rozegrał 42 mecze, zdobył dwie bramki i zaliczył dziewięć asyst. Dwukrotny reprezentant Włoch teraz przeniesie się do Neapolu.