Barcelona szykuje plan na Newcastle. Hansi Flick dokona zmiany w obronie

13:57, 16. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

Barcelona w czwartek zmierzy się z Newcastle United w jednym z najciekawszych spotkań 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Według katalońskiego "Sportu", Hansi Flick planuje postawić w centrum defensywy na Ronalda Araujo.

Hansi Flick
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo ma zagrać na St. James’ Park w Lidze Mistrzów

FC Barcelona przygotowuje się do czwartkowego starcia z Newcastle United na St. James’ Park w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. W miniony weekend mistrzowie Hiszpanii gładko ograli Valencię (6:0) w 4. kolejce La Liga i w doskonałych nastrojach wyruszyli na Wyspy Brytyjskie.

Newcastle, mimo kilku osłabień w letnim oknie transferowym, wzmocniło się kilkoma zawodnikami. Największym transferem okazał się Nick Woltemade, za którego zapłacono 75 milionów euro. Były napastnik Stuttgartu błyskawicznie zaaklimatyzował się w Premier League i już w debiucie wpisał się na listę strzelców.

Według informacji dziennika „Sport”, Hansi Flick ma już gotowy plan na powstrzymanie niemieckiego snajpera. Kluczową postacią w defensywie Barcelony ma być Ronald Araujo, którego zadaniem będzie indywidualne krycie wysokiego i silnego fizycznie Woltemade. Szkoleniowiec musi też znaleźć zastępstwo dla kontuzjowanego Lamine Yamala.

Urugwajczyk w ostatnich tygodniach nie imponował formą, a w Hiszpanii pojawiły się spekulacje o jego możliwym transferze. Co ciekawe, zainteresowanie jego usługami wykazuje m.in. Liverpool. W dwóch ostatnich meczach Barcelony Araujo pozostawał na ławce, dlatego pojedynek z Newcastle może być dla niego szansą na powrót do wyjściowego składu, najprawdopodobniej kosztem Pau Cubarsiego lub Erica Garcii.

