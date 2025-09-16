Barcelona wybrała zastępcę Yamala. Wielka wiadomość

Barcelona w czwartek zmierzy się z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Według "El Nacional", kontuzjowanego Lamine Yamala w wyjściowym składzie ma zastąpić Raphinha.

Lamine Yamal kontuzjowany, Raphinha dostanie szansę w Lidze Mistrzów

FC Barcelona rozbiła Valencię (6:0) w 4. kolejce La Liga na kameralnym Estadi Johan Cruyff. Po dwie bramki zdobyli Fermin Lopez, Raphinha oraz Robert Lewandowski. Zabrakło jednej z największych gwiazd katalońskiej drużyny – Lamine Yamala. 18-letni skrzydłowy wrócił ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii z urazem pleców i wciąż nie jest w pełni gotowy do gry. W jego miejsce Hansi Flick postawił na Roony’ego Bardghjiego. Szwed nie przekonał i został zmieniony już w przerwie.

Przed Barceloną znacznie poważniejsze wyzwanie. W czwartek drużyna Hansiego Flicka zainauguruje Ligę Mistrzów starciem z Newcastle United na St. James’ Park. Największą niewiadomą pozostaje zdrowie Yamala. Sztab medyczny pracuje na pełnych obrotach, by postawić Hiszpana na nogi, lecz jego występ w Anglii stoi pod dużym znakiem zapytania.

– To kluczowy zawodnik na lata, a nie tylko na jeden mecz. Musimy działać odpowiedzialnie – podkreślił Flick na konferencji prasowej. Marcus Rashford ma wystąpić na swojej ulubionej lewej flance, natomiast prawa strona przypadnie Raphinhy. Robert Lewandowski tradycyjnie ustawi się w centrum ataku.

Hansi Flick wierzy, że trio Rashford – Lewandowski i Raphinha będzie w stanie zapewnić odpowiednią jakość ofensywną. Szczególnie Raphinha w obecnym sezonie ma już trzy bramki i jedną asystę w czterech spotkaniach ligowych. Początek czwartkowego meczu Newcastle United – Barcelona o godzinie 21:00.