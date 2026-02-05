Flick i Deco przekonani ws. Lewandowskiego. Ma dostać ofertę!

Robert Lewandowski może zostać w Barcelonie na kolejny sezon. Takie rozwiązanie popierają Hansi Flick oraz Deco. Polak musi jednak spełnić dwa warunki - informuje ESPN.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Hansi Flick

Lewandowski wciąż przydatny dla Barcelony

Robert Lewandowski czeka na rozmowy z Barceloną w sprawie przyszłości. Jego umowa wygasa wraz z końcem obecnego sezonu – do tej pory nie poznał decyzji klubu. Zainteresowanie jego usługami wykazują ekipy z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych, ale ten na pierwszym miejscu stawia dalszą karierę w Katalonii.

Pozycja Lewandowskiego w obecnym sezonie nie jest już tak mocna, jak wcześniej. Hansi Flick częściej rotuje w ofensywie i regularnie stawia na Ferrana Torresa. Mimo tego, Polak wciąż jest skuteczny – we wszystkich rozgrywkach uzbierał 12 bramek, dokładając do tego 3 asysty. Zabłysnął w szczególności w finale Superpucharu Hiszpanii, zdobywając efektownego gola w rywalizacji z Realem Madryt.

Do tej pory wydawało się, że Barcelona zdecyduje się na pożegnanie Lewandowskiego i transfer nowego napastnika. ESPN twierdzi z kolei, że Deco oraz Flick są skłonni zatrzymać go na jeszcze jeden sezon. Ich zdaniem Polak odgrywa istotną rolę w szatni i jest wsparciem dla młodych zawodników, którzy potrzebują u swojego boku doświadczonych kolegów.

Istnieją duże szanse, że Lewandowski otrzyma propozycję nowej umowy, ważnej do połowy 2027 roku. Aby współpraca była kontynuowana, musi jednak spełnić dwa warunki. Kapitan reprezentacji Polski musiałby pogodzić się z rolą zmiennika, a także znacząco zmniejszyć dotychczasowe wynagrodzenie.