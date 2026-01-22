Barcelona straciła pomocnika. Wielki cios dla Flicka

FC Barcelona potwierdziła poważną kontuzję Pedriego. Według ustaleń katalońskich lekarzy, hiszpański pomocnik wypadnie z gry na około miesiąc.

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Pedri kontuzjowany, nie zagra przez około miesiąc

FC Barcelona w środowy wieczór pokonała na wyjeździe Slavię Praga (4:2) w meczu 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jedną z bramek dla Dumy Katalonii zdobył Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski miał jednak także pechowy moment, gdy w pierwszej połowie skierował piłkę do własnej bramki. Po meczu Hansi Flick nie miał jednak do napastnika żadnych pretensji, podkreślając jego zaangażowanie.

Mimo cennego zwycięstwa Blaugrana wciąż nie może być jeszcze pewna awansu do 1/8 finału rozgrywek. O wszystkim zadecyduje ostatni mecz fazy ligowej, w którym Barcelona podejmie na Camp Nou FC Kopenhagę. Do pełni szczęścia Katalończykom potrzebne będą kolejne punkty.

Wygrana w Pradze została jednak przyćmiona przez poważny uraz Pedriego. Hiszpański pomocnik opuścił boisko w 61. minucie spotkania, a jego miejsce zajął Dani Olmo. 23-latek w ostatnich tygodniach prezentuje bardzo dobrą formę w środku pola. Już w trakcie meczu było widać, że uraz może być poważny.

W czwartek klub wydał oficjalny komunikat, w którym potwierdził złe wiadomości. Badania wykazały, że Pedri doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda prawej nogi. Przewidywany czas rekonwalescencji wynosi około miesiąca. Kontuzja Pedriego to kolejny poważny cios dla Barcelony, która już zmaga się z problemami kadrowymi.

INJURY UPDATE



Tests conducted this morning have confirmed that first team player Pedro González “Pedri” has a right hamstring injury, which he picked up during the game against Slavia Prague yesterday.



The recovery time is expected to be one month. pic.twitter.com/b5xGJdKjuw — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 22, 2026

Na liście nieobecnych znajdują się m.in. Gavi oraz Andreas Christensen, a dodatkowo Frenkie de Jong pauzuje w Lidze Mistrzów za nadmiar żółtych kartek. Przed meczem ze Slavią z gry wypadł także Ferran Torres, u którego zdiagnozowano uraz mięśnia półbłoniastego prawej nogi.