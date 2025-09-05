Barcelona z planem awaryjnym. La Liga dała zielone światło

FC Barcelona, w związku z przedłużającą się modernizacją Camp Nou, opracowała plan B dotyczący stadionu, na którym może rozgrywać mecze. Szczegóły przedstawiło Mundo Deportivo.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona może grać na Estadi Johan Cruyff

FC Barcelona wciąż wierzy, że wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem i spotkania w ramach La Liga będą mogły odbywać się na Camp Nou. Nawet, jeśli z ograniczoną liczbą miejsc dla kibiców. Mimo to władze klubu przygotowały również plan awaryjny na wypadek, gdyby główny stadion nie spełnił wymagań organizacyjnych.

Według informacji Mundo Deportivo, Barcelona otrzymała dzisiaj zgodę od władz La Liga na rozegranie swojego meczu z Valencią na Estadi Johan Cruyff. Spotkanie zaplanowano na 14 września, a na trybunach będzie mogło zasiąść sześć tysięcy widzów.

Choć pojemność obiektu nie spełnia standardowych wymogów rozgrywek, to ze względu na nadzwyczajne okoliczności władze ligi wyjątkowo dopuszczają możliwość rozegrania spotkania na mniejszym stadionie. To podkreśla źródło.

Jednocześnie władze La Liga zwróciły się do Barcelony z prośbą o zapewnienie dostępu do łącza światłowodowego. Ma to zagwarantować sprawne działanie systemu VAR i uniknięcie problemów podobnych do tych, które wystąpiły podczas spotkania z Rayo Vallecano. Przeanalizowane zostaną również kwestie związane z utrzymaniem murawy.

Kolejna wizyta delegacji La Liga na Estadi Johan Cruyff odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wówczas sprawdzone zostanie, czy wszystkie wymagane zmiany zostały wdrożone zgodnie z wytycznymi.

Czytaj więcej: Nie wszystko gotowe na Camp Nou. UEFA może zaskoczyć Barcelonę decyzją