Nie wszystko gotowe na Camp Nou. UEFA może zaskoczyć Barcelonę decyzją

FC Barcelona może nie zdążyć z uzyskaniem wszystkich zgód potrzebnych do zorganizowania meczu Ligi Mistrzów z PSG na Camp Nou. Informacje na ten temat przekazał serwis RMC Sport.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - PSG

FC Barcelona może nie zagrać z PSG na Camp Nou

FC Barcelona przygotowuje się do powrotu na swój stadion. Camp Nou ma zostać oddane do użytku we wrześniu. Kataloński klub będzie mógł występować na zmodernizowanej arenie w ramach rozgrywek La Liga, chociaż część trybun pozostanie zamknięta dla widzów. Stadion ma być otwarty maksymalnie dla 27 tysięcy kibiców. Tymczasem nowe informacje w kontekście spotkania Barcelony z PSG przedstawił serwis RMC Sport.

Źródło wskazuje, że UEFA stosuje inne standardy niż organizatorzy krajowych rozgrywek w Hiszpanii. Ponieważ Trybuna Prezydencka będzie częściowo otwarta, a trybuna boczna całkowicie wyłączona z użytku, arena Blaugrany nie spełnia wymogów dotyczących transmisji telewizyjnych, które preferuje Unia Europejskich Związków Piłkarskich.

W związku z tym nie można wykluczyć, że FC Barcelona rozegra swoje domowe spotkanie z ekipa z Ligue 1 na innym obiekcie. Realnym scenariuszem jest rozegranie meczu na Stadionie Olimpijskim, gdzie zespoły rywalizowały już ze sobą w ćwierćfinale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Wówczas zwyciężyła drużyna z Paryża.

Spotkanie Barcelony z PSG odbędzie się 1 października o godzinie 21.00. W pięciu ostatnich meczach pomiędzy tymi zespołami trzykrotnie wygrywało PSG, raz górą była Barcelona, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

