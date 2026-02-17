Barcelona skrzywdzona przez sędziego. Gol powinien być anulowany

FC Barcelona przegrała 1:2 z Gironą, ale najwięcej mówi się o decyzji arbitra. Według Mundo Deportivo komitet sędziowski uznał, że VAR powinien anulować drugą bramkę gospodarzy.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Cesar Soto Grado

VAR powinien interweniować w meczu Barcelony z Gironą

FC Barcelona wciąż analizuje sytuację z meczu na Estadi Montilivi. Kontrowersja dotyczy nadepnięcia Claudio Echeverriego na Julesa Kounde. Do zdarzenia doszło w akcji poprzedzającej gola Frana Beltrana, który przesądził o zwycięstwie Girony. Sędzia Cesar Soto Grado nie odgwizdał faulu i pozwolił grać dalej. VAR również nie zareagował.

Według Mundo Deportivo w Komitecie Technicznym Sędziów nie ma wątpliwości. VAR powinien był interweniować po zdobyciu bramki. Nadepnięcie uznano za ewidentne przewinienie. Co ważne, było ono częścią tej samej fazy ataku, która zakończyła się golem. W takiej sytuacji trafienie powinno zostać anulowane.

Za system VAR odpowiadał tego dnia David Galvez. To on powinien wezwać arbitra do monitora. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi od początku sezonu nie była to sytuacja podlegająca interpretacji. Jeśli sędzia boiskowy nie dostrzega przewinienia, musi otrzymać sygnał z wozu VAR. Takie przypadki nie są traktowane jako szare decyzje zależne od oceny arbitra.

Komitet co tydzień analizuje podobne zdarzenia i doprecyzowuje procedury. Celem jest eliminowanie wątpliwości przy oczywistych sytuacjach. Ten błąd nie pojawi się w najbliższym programie, ponieważ materiał wybierany jest w niedzielę. Niewykluczone jednak, że sprawa wróci w kolejnym wydaniu.

