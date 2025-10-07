Po blamażu z Sevillą przyszła krytyka. Mocne słowa o trenerze Barcelony

FC Barcelona ma za sobą porażkę z Sevillą (1:4) w lidze hiszpańskiej. Tymczasem ciekawą opinią na temat trenera Katalończyków podzielił się były trener w audycji El Chiringuito.

fot. Fernando Vazquez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dziennikarz skrytykował Hansiego Flicka

FC Barcelona w miniony weekend zaliczyła pierwszą porażkę w obecnym sezonie La Liga. Tymczasem o pracy szkoleniowca Blaugrany wypowiedział się Jorge D’Alessandro. Były trener takich ekip jak: Huesca, Elche, Atlético Madryt czy Real Betis nie szczędził krytyki w kierunku Niemca.

– Hansi Flick nie rozumie Hiszpanii i tego, jak tu wszystko działa. Zawsze będzie przegrywał takie mecze jak ten z Sevillą – mówił D’Alessandro w audycji programu El Chiringuito.

– Trzeba zrozumieć, co znaczy przyjechać do Sewilli, jaka jest stawka dla ludzi i jak tu się żyje piłką nożną. Flick tego nie rozumie – zaznaczył 76-latek.

– Może i wie dużo o taktyce, o niemieckiej piłce czy o Lidze Mistrzów, ale to zupełnie inna sprawa. Tutaj trzeba czuć grę, wyczuwać ją. A on tego nie robi – przekonywał D’Alessandro.

Barcelona jak dotąd w ośmiu rozegranych meczach odniosła sześć zwycięstw, notując jeden remis i jedną porażkę. Łącznie gigant La Liga ma na koncie 19 punktów, będąc wiceliderem rozgrywek za plecami Realu Madryt.

Po przerwie reprezentacyjnej Katalończycy zmierzą się z Gironą na Estadi Olmpic Lluis Companys. Spotkanie odbędzie się 18 października o godzinie 16:15. Będzie to również próba generalna przed starciem Ligi Mistrzów z Olympiakosem, zaplanowanym na 21 października o 18:45.

