Nieprawdopodobne liczby Barcelony. Tyle zarobił mistrz Hiszpanii

FC Barcelona w poprzednim sezonie miała przychody na poziomie blisko miliarda euro. Zysk wyniósł około dwóch milionów euro, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona z komunikatem w sprawie przychodów

FC Barcelona w obecnym sezonie rywalizuje o obronę mistrzostwa Hiszpanii, chcąc jednocześnie namieszać w Lidze Mistrzów. Tymczasem klub za pośrednictwem swojego biura prasowego przekazał konkretne informacje dotyczące kwestii finansowych.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że przychody operacyjne klubu w minionym sezonie wyniosły 994 miliony euro. Z kolei zysk operacyjny netto osiągnął poziom około dwóch milionów euro.

W oświadczeniu podkreślono również, że gigant La Liga otrzymuje 259 milionów euro z tytułu umowy sponsorskiej zawartej z marką Nike. To jedno z najbardziej korzystnych tego typu porozumień na rynku sportowym.

Barcelona to aktualny mistrz Hiszpanii. W poprzedniej kampanii Katalończycy dotarli do półfinału Ligi Mistrzów, w którym przegrali z późniejszym finalistą rozgrywek Interem Mediolan. Włoska ekipa ostatecznie w finale uległa Paris Saint-Germain.

Po rozegraniu ośmiu ligowych kolejek Barca legitymuje się obecnie dorobkiem 19 punktów, zajmując drugie miejsce w tabeli La Liga. Na pierwszej pozycji znajduje się Real Madryt z bilansem 21 oczek.

Po przerwie reprezentacyjnej zespół Hansiego Flicka zmierzy się na Estadi Olimpic Lluís Companys z Gironą. Spotkanie odbędzie się 18 października o godzinie 16:15. W dwóch ostatnich takich potyczkach Barcelona wygrywała różnicą trzech goli (4:1).

