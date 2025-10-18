Barcelona rzutem na taśme wygrała w derbach Katalonii. Piękny gol Axela Witsela [WIDEO]

18:13, 18. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona pokonała u siebie z Gironę (2:1) w 9. kolejce La Liga. Bramkę na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry zdobył Ronald Araujo.

FC Barcelona
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona

Emocje do ostatniej sekundy w derbach Katalonii

FC Barcelona zmierzyła się w derbach Katalonii z Gironą w 9. kolejce La Liga na Estadi Olimpic Lluis Companys. Przed przerwą reprezentacyjną drużyna Hansiego Flicka doznała porażki z Sevillą (1:4) i straciła fotel lidera na rzecz Realu Madryt.

Dodatkowym ciosem dla niemieckiego szkoleniowca jest kontuzja Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik wrócił z kadry z urazem mięśnia dwugłowego uda i będzie pauzował od 3 do 6 tygodni. W sobotnim meczu w jego miejsce wystąpił Marcus Rashford, który wierzy, że po sezonie zostanie wykupiony przez Dumę Katalonii z Manchesteru United.

Z kolei Biało-Czerwoni w lidze radzą sobie wciąż przeciętnie. Dopiero w poprzedniej kolejce odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie i wydostali się z ostatniego miejsca w tabeli. W ostatnich czterech derbach Girona wygrała dwa mecze i liczyła na kolejną niespodziankę w starciu z Barceloną.

Już w 13. minucie Lamine Yamal podał futbolówkę do Pedriego, który znakomicie zachował się w polu karnym gości i umieścił piłkę w siatce. Dla hiszpańskiego pomocnika było to dopiero drugie trafienie w tym sezonie w lidze.

Mimo prowadzenia gospodarze pozwalali rywalom na zbyt wiele, co starali się wykorzystać w kolejnych akcjach. W 20. minucie gola wyrównującego przewrotką strzelił Axel Witsel, a Wojciech Szczęsny nie miał żadnych szans na interwencję.

W drugiej połowie do bramki Girony trafił Pau Cubarsi, lecz po analizie VAR sędzia dopatrzył się przewinienia Erica Garcii i gol został anulowany. Barcelona zdołała przechylić szalę na swoją korzyść w doliczonym czasie gry po golu Ronalda Araujo i tym samym wróciła na fotel lidera. Teraz przed katalońskim gigantem mecz Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus, a następnie prestiżowe El Clasico z Realem Madryt.

FC Barcelona Girona 2:1 (1:1)

1:0 Pedri 13′

1:1 Axel Witsel 20′

2:1 Ronald Araujo 90+3′

