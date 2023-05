Gol Lewego nie wystarczył, Real Sociedad z zasłużonym triumfem na Camp Nou [WIDEO]

FC Barcelona rozgrywała swój pierwszy mecz jako świeżo koronowany mistrz Hiszpanii i przegrała z Realem Sociedad (1:2). Świetne spotkanie zanotował autor bramki i asysty, Alexander Sorloth. Kolejnego gola do swojego konta dopisał też Robert Lewandowski. Baskowie przybliżyli się do awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.