Modrić absolutnym rekordzistą Realu Madryt. Przebił inną legendę

Luka Modrić wystąpił we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, co oznacza, że stał się nowym rekordzistą Realu Madryt. Przebił legendarnego Ferenca Puskasa.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić ma się czym pochwalić

Real Madryt rozgrywa bardzo udany sezon. Lada moment sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii, a w dorobku ma już krajowy superpuchar. Królewscy konsekwentnie walczą także o kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów, gdzie dotarli już do półfinału. We wtorek rozegrali pierwszy półfinałowy mecz z Bayernem Monachium, zremisowany 2-2. Biorąc pod uwagę, że był rozgrywany na Allianz Arena, przed rewanżem to Real jest uznawany za ogromnego faworyta.

Spotkanie rozpoczęło się fantastycznie dla ekipy Carlo Ancelottiego, która wyszła na prowadzenie w 24. minucie. Bramkę dla Realu poprzedziły składne akcje piłkarzy Bayernu, z których jednak nic konkretnego nie wynikało. Po przerwie gospodarze wzięli się do roboty – w ciągu kilku minut trafili dwukrotnie, odwracając losy rywalizacji. W końcówce swojego drugiego gola dołożył Vinicius Junior, doprowadzając do wyrównania. Ten wynik utrzymał się już do ostatniego gwizdka arbitra.

W 75. minucie na murawie zameldował się Luka Modrić, który zmienił Jude Bellinghama. Wiąże się z tym głębsza historia, bowiem swoim występem Chorwat pobił rekord, który dotychczas należał do Ferenca Puskasa. Stał się najstarszym zawodnikiem, który zagrał dla Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Podczas wtorkowego meczu z Bayernem Monachium miał dokładnie 38 lat i 234 dni.

🇭🇷 Luka Modrić becomes the oldest player to play a Champions League game with Real Madrid.



38 years and 234 days, surpassing Ferenc Puskás’ record ✨ pic.twitter.com/7n1O86L90m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024

Po latach liderowania środkiem pola Modrić został w tym sezonie zdegradowany do roli rezerwowego. Mimo wygasającego kontraktu, zapewne zostanie w Realu na kolejny rok.