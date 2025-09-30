Szczęsny w bramce Barcelony na El Clasico?! Nowe wieści

Wojciech Szczęsny zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię i wrócił do bramki Barcelony. Jego absencja ma potrwać dłużej, więc Polak może wystąpić w październikowym El Clasico - sugeruje Cadena SER.

fot. rosdemora Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Tyle ma pauzować Garcia. To szansa dla Szczęsnego

Wojciech Szczęsny podczas debiutanckiego sezonu w Hiszpanii spisywał się na tyle dobrze, że Barcelona zaoferowała mu nowy, dwuletni kontrakt. Jednocześnie tego lata sprowadziła Joana Garcię, który szybko został nowym numerem jeden między słupkami. Hansi Flick ustalił jasną hierarchię, a Polak zaakceptował rolę rezerwowego. Wydawało się, że w tym sezonie będzie występował wyłącznie w Pucharze Króla, ale do bramki Blaugrany wrócił już w ostatnim meczu z Realem Sociedad. To następstwo problemów zdrowotnych Garcii.

Hiszpański bramkarz doznał kontuzji łąkotki i przeszedł operację. Pod jego nieobecność Flick stawia oczywiście na Szczęsnego, który bardzo profesjonalnie podchodzi do całej sprawy. W temacie absencji Garcii nowe wieści przekazali dziennikarze Cadena SER. Ich zdaniem podstawowy gracz Barcelony będzie niedostępny do gry przez sześć tygodni.

To ciekawe wieści dla polskich kibiców i samego Szczęsnego. Jeśli ta prognoza się potwierdzi, wystąpi on podczas październikowego El Clasico. Hitowy mecz z Realem Madryt ma się odbyć 26 października. W środę natomiast Szczęsny sprawdzi się przeciwko PSG w Lidze Mistrzów.

35-latek przeciwko Realowi Sociedad nie zdołał zachować czystego konta, ale także nie popełnił błędów. Był to jego 31. występ w barwach Barcelony.