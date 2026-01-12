Laporta zabrał głos po El Clasico. Tak podsumował wielki finał Barcelona – Real

FC Barcelona pokonała Real Madryt w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Tymczasem po zakończeniu meczu ciekawymi opiniami podzielił się prezydent klubu z Katalonii.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta podsumował triumf Barcelony w El Clasico

FC Barcelona w niedzielę sięgnęła po swoje pierwsze trofeum w 2026 roku. W prestiżowym starciu dwa gole dla Katalończyków strzelił Raphinha, natomiast jedno trafienie było autorstwa Roberta Lewandowskiego. Po zakończeniu spotkania głos zabrał prezydent Barcelony.

– Nasza drużyna gra świetną piłkę nożną. To był wspaniały finał – przekonywał Joan Laporta w rozmowie z Movistar.

– Jesteśmy jedną wielką rodziną. Zawodnicy są młodzi, a kombinacja piłkarzy, jaką mamy w zespole… Wyniki mówią same za siebie – zaznaczył szef Blaugrany.

– Hansi Flick i jego sztab wykonują fantastyczną pracę. To oni są architektami tego sukcesu. Chcielibyśmy powtórzyć osiągnięcia z zeszłego sezonu, a nawet je przewyższyć – dodał Laporta.

– W finale Barcelona – Real Madryt nie ma faworytów, mimo że byliśmy w nieco lepszej formie. Nie poddaliśmy się i odrobiliśmy straty po golu wyrównującym. Byliśmy zdenerwowani, ale to normalne w finale. Podobał mi się przebieg meczu. Był wyrównany i emocjonujący – podsumował Hiszpan.

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra 15 stycznia o godzinie 21:00. Wówczas zmierzy się z Racingiem Santander w ramach Pucharu Króla. Z kolei do ligowego grania Katalończycy wrócą 18 stycznia. W tym spotkaniu zmierzą się na wyjeździe z Realem Sociedad. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00.