Barcelona znów z porażką. Raphinha z mocnym komentarzem

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha po porażce z Gironą

FC Barcelona po rozegraniu 24 spotkań ligowych plasuje się na drugiej pozycji w tabeli La Liga, mając 58 punktów na koncie. Do pierwszego Real Madryt traci tylko dwa oczka. Tymczasem w poniedziałek Katalończycy doznali czwartej porażki w tej kampanii ligowej. Po przegranej z Girona FC (1:2) ciekawym wpisem w mediach społecznościowych podzielił się jeden z ofensywnych graczy Blaugrany.

„Cóż, mamy wiele rzeczy do poprawienia, ale nie tylko my. Bardzo trudno jest grać, gdy przepisy są różne, zależnie od tego, czy są one dla ciebie korzystne, czy nie. Ale jeśli musimy grać przeciwko wszystkim, aby wygrać, to nie ma sprawy. Zrobimy to. Niech żyje Barça. Na zawsze” – napisał Raphinha na swoim profilu na Instagramie.

29-latek trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku. Klub z Camp Nou wyłożył wówczas 58 milionów euro na transfer 36-krotnego reprezentanta Brazylii. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W tym sezonie Raphinha wystąpił jak dotąd w 23 meczach. Zdobył w nich 13 bramek i zaliczył pięć asyst. Na boisku spędził 1472 minuty. Okazję do poprawy swojego dorobku będzie miał już w niedzielę. Wówczas w ramach 25. kolejki La Liga wicelider ligi hiszpańskiej zmierzy się u siebie z Levante UD. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15.