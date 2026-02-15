Barcelona odpuściła? Nico Williams może obrać nowy kierunek

Nico Williams latem minionego roku był łączony z transferem do FC Barcelony Ostatecznie nie zmienił klubu. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące zawodnika przekazał portal TEAMtalk.

Nico Williams na radarze Liverpoolu i Tottenhamu

Nico Williams to zawodnik, który budzi ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Realny scenariusz zakłada, że reprezentant Hiszpanii może w najbliższej letniej sesji transferowej zmienić pracodawcę. Konkretne informacje przekazał TEAMtalk.

Źródło przekonuje, że ofensywnie usposobiony zawodnik może zakotwiczyć w Premier League. Klubami gotowymi na to, aby aktywować klauzulę odstępnego w wysokości 95 milionów euro, są kolejno Liverpool i Tottenham Hotspur.

Za ewentualną transakcją z udziałem Nico Williamsa ma przemawiać fakt, że sternicy Athletic Bilbao nie są chętni, aby wypłacać piłkarzowi pensję na poziomie 195 tysięcy euro tygodniowo, zwłaszcza jeśli ekipa z Kraju Basków nie wywalczy przepustki do gry w europejskich pucharach. Athletic Bilbao aktualnie plasuje się na 11. pozycji w tabeli La Liga.

Jednocześnie na dziś, według medialnych doniesień, działacze Barcy nie podejmują żadnych prób w sprawie pozyskania zawodnika, mimo że jeszcze niedawno Nico Williams był dla władz Katalończyków jednym z ważniejszych celów transferowych.

23-letni piłkarz jest w ekipie z San Mames od lata 2018 roku, a do pierwszej drużyny trafił w 2021 roku. Aktualny kontrakt Nico Williamsa obowiązuje do 2031 roku. W tym sezonie zawodnik wystąpił w 26 meczach, zdobywając cztery bramki. Ponadto piłkarz zaliczył sześć asyst.